El periodista español que participa en el Balón de Oro 2024 desvela sus votos

El Balón de Oro 2024 será otorgado por la votación de 100 periodistas, correspondientes a los primeros 100 países del ranking FIFA. En el caso de España, el periodista que participa en esta elección es Alfredo Relaño, que ha revelado sus votos para el galardón. Destaca que ha votado a Vinicius Junior en primer lugar, por delante del que se ha convertido en favorito en las últimas horas, Rodri Hernández.

El jugador del Manchester City se llevará, presumiblemente, el Balón de Oro. Lo hará por delante de Vinicius Junior y Dani Carvajal, entre otros, cuyos méritos parecen haber sido mayores que los del mediocentro español. Se convertiría por tanto en el segundo jugador masculino en llevarse el galardón que reconoce al mejor jugador del mundo, 64 años después de que lo ganara Luis Suárez en 1960.

Pero el periodista español que vota para el Balón de Oro ha desvelado que no votó al jugador del City en primer lugar. Relaño ha hecho públicos ocho de los 10 jugadores a los que votó, destacando que no incluyó entre ellos a Erling Haaland, segundo clasificado el pasado curso. Además, ha señalado que no se acordaba de dos de esos jugadores, desvelando las seis primeras posiciones que ha puntuado.

A Vinicius le dio la máxima cantidad de puntos posible, con 15. En segunda posición, con 12 puntos, aparece Rodri Hernández. El podio de Relaño lo completa Bellingham, al que otorgó 10 puntos. Luego, aparecen otros tres madridistas: Toni Kroos, Dani Carvajal y Kylian Mbappé, con 8, 7 y 5 puntos, respectivamente.

A partir de ahí, comienzan las dudas de Relaño, que afirma que las últimas posiciones cree que se las dio a Foden y Palmer, aunque no se acuerda al 100%. También ha señalado que hay jugadores que se le olvidan, aunque se acordaba de las seis primeras posiciones a la perfección.

🚨 "15 puntos para Vinicius y 12 para Rodri. A Haaland no lo he puesto". 🔥 @AS_Relano, Director de 'AS', revela sus votos para el Balón de Oro. pic.twitter.com/6FGIshfHnD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2024

El periodista lo ha contado en El Chiringuito, que ha realizado un especial en Twitch con motivo de las informaciones surgidas a escasas horas de que comience la gala del Balón de Oro. En ellas, se ha conocido que Vinicius se quedaba sin un premio que estaba más que cantado. El Real Madrid tenía una expedición preparada para viajar a París, en lo que prometía ser una fiesta, pero finalmente se han quedado en la capital española al conocer que Rodri iba a ser el ganador del trofeo.

Votos de Relaño para el Balón de Oro

Vinicius – 15 puntos Rodri – 12 puntos Bellingham – 10 puntos Kroos – 8 puntos Carvajal – 7 puntos Mbappé – 5 puntos

El Real Madrid, ninguneado

Desde el club han transmitido sentirse ninguneados y no entienden como Rodri ha podido ser elegido como el mejor jugador del mundo por delante de sus jugadores. Consideran que antes que Rodri debería haber sido elegido Carvajal, que además de ganar la Eurocopa, ganó la Champions: «Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal».

«Como esto no ha sido así, es obvio que no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», explican fuentes del club sobre la ausencia de cualquier miembro de la disciplina madridista en la entrega de premios.