Vinicius pierde el Balón de Oro tras la entrada de la UEFA en la organización del premio

Vinicius no ganará el Balón de Oro 2024 en la primera edición de estos premios donde la UEFA está al frente coorganizando junto con France Football. El brasileño era claro favorito después de ser el mejor jugador de la temporada pasada, levantando títulos de máxima relevancia como la Liga española y la Champions League, marcando además en la final en Wembley. La organización liderada por Ceferin ha terminado otorgando este premio a Rodrigo Hernández, ninguneando de esta manera al club madridista.

La UEFA y el Real Madrid están en guerra desde que el club blanco, presidido por Florentino Pérez, liderase el proyecto de la Superliga que pretende acabar con el monopolio de la propia UEFA. Eso es una realidad. Solamente así se puede entender que Vinicus, o en todo caso Carvajal o Jude Bellingham, no gane el Balón de Oro este lunes en París.

En el mes de noviembre de 2023, la UEFA entró como coorganizador del Balón de Oro junto con el grupo Amaury, propietario de ‘France Football’ y ‘L’Équipe’. Esta edición de 2024 es la primera con la organización presidida por Ceferin al frente. Y el escándalo perpetrado es mayúsculo.

Rodrigo Hernández, contra todo pronóstico, será el nuevo Balón de Oro en 2024. Un futbolista extraordinario que la pasada temporada ganó la Premier League con el Manchester City y la Eurocopa con la selección española. Pero a pesar de que Rodri sea un gran futbolista, este año no merecía este premio por méritos deportivos. Los méritos esta vez son otros y la UEFA ha tenido mucho que ver.

La UEFA ningunea a Vinicius y Carvajal

Vinicius ganó la Supercopa de España, la Liga y la Champions League con el Real Madrid, siendo el mejor jugador del club blanco y decidiendo partidos importantes en escenarios claves de la competición. Marcó en la final contra el Dortmund y dio una exhibición de superioridad contra el Bayern de Múnich en las semifinales.

En otro orden, si el criterio es dárselo a un jugador español como Rodri, hay otro futbolista de la misma nacionalidad y del Real Madrid que ha hecho más méritos. Y ese es Dani Carvajal. El lateral madridista ganó Supercopa de España, Liga y Champions con los blancos, y además la Eurocopa con España. Fue una pieza clave con ambos equipos. Marcó, además, siendo defensa, en la final de la Copa de Europa en Wembley.

Carvajal, por el mismo motivo que Vinicius, no es ganador del Balón de Oro 2024 por la entrada de la UEFA este año a la hora de entregar los premios. El Real Madrid ha sido ninguneado y Ceferin termina siendo protagonista con el único objetivo de asestarle un golpe a Florentino Pérez. De hecho, la expedición madridista no ha viajado a la ciudad francesa tras conocer la noticia.

Indignación en el Real Madrid

Indignación e incredulidad en el Real Madrid tras lo sucedido con el Balón de Oro. En el club blanco se daba por hecho que Vinicius iba a ser elegido Balón de Oro y, de no ser así, el premio recaería en manos de un jugador de la entidad blanca que tiene siete nominados, todos ellos menos uno campeón de Europa -Mbappé- y otro doble campeón del continente, tanto con su club como con España, como Carvajal.

Pero no será ninguno. El Balón de Oro irá para Rodri Hernández, capitán de la selección española, jugador clave en el Manchester City, pero este año con menor palmarés y méritos que cualquiera de los jugadores del Real Madrid, especialmente Carvajal, que también ganó como Rodri la Eurocopa, pero además hizo doblete con el Real Madrid (Liga y, sobre todo, Champions).

La indignación se empezó a apoderar del Real Madrid en la tarde del domingo, cuando empezaron a recibir señales de que lo que creían tan seguro no era así. De repente, Vinicius no iba a ganar el Balón de Oro y, lo que es más llamativo, tampoco iba a ser entregado a Carvajal. En la mañana del lunes, con una extensa expedición lista para viajar a París, se decidió que no se iba a acudir ante el malestar generalizado.