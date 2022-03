«La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y su guerra ilegal en Ucrania», decía Pedro Sánchez hace unos días intentando justificar así la inflación en nuestro país por la invasión rusa de Ucrania, cuando la luz, la gasolina y bienes de primera necesidad llevan meses subiendo de precio sin parar. Un lamentable discurso ante el que ha estallado Pepe Reina en sus redes sociales.

El portero de la Lazio llevaba un tiempo sin meterse en cuestiones políticas de manera directa, pero esta vez no ha podido contenerse. La desfachatez del presidente del Gobierno socialcomunista afirmando que que todo es culpa de Putin ha calentado al guardameta de tal manera que ha explotado así: «Lo que más molesta es… que te tomen, además de todo, por gilipollas».

«Qué cara más dura», añadía Pepe Reina con una foto de Pedro Sánchez hablando en el Congreso de fondo. El veterano portero español no ha sido el único que ha cargado duramente en las redes contra el presidente del Ejecutivo tras sus declaraciones y su intento de justificar la inflación en nuestro país con la guerra de Ucrania.

Feliciano López le dio otro de sus zascas hace unos días y Santi Cañizares también ha señalado abiertamente al Gobierno en las redes comparando la situación de España con la del Valencia de Lim: «La situación actual de España me recuerda mucho a la del Valencia cuando llegó Lim. Mentiras y engaños diarios del Gobierno, como los que mandaban en el Valencia. Y el que no esté de acuerdo es facha. Aquí era resentido antivalencianista. Espero que no acabemos igual, mala pinta…».