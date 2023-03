El peor momento para dos clásicos del tenis español

El tenis español no está contando un comienzo de 2023 sencillo, en una tempestad que se ve calmada por los últimos y sobresalientes resultados cosechados por su gran perla, Carlos Alcaraz. La Armada ha vivido una serie de catastróficas desdichas en las que incluso el tenista murciano se ha visto inmerso –por las lesiones– y más allá del propio Alcaraz y de un Rafa Nadal de baja desde enero, dos nombres, los de dos clásicos como Roberto Bautista y Pablo Carreño salen perjudicados del primer tramo de temporada tenística.

Roberto Bautista comenzó como el mejor tenista español del año con unos notables octavos de final en el Open de Australia. El castellonense nos ha acostumbrado temporada a temporada a cuajar grandes resultados en los primeros torneos del año, donde habitualmente saca su mejor tenis. En 2023, la cosa parecía marchar de la misma manera con una final en su estreno en el torneo de Adelaida, donde cayó ante el coreano Kwon y los mencionados octavos en Melbourne, en los que Tommy Paul fue su verdugo. Todo prometía mucho para Rober quien, sin embargo, se ha visto desde entonces inmerso en una racha negativa de resultados que representa uno de sus peores momentos en los últimos años.

Adalid de la regularidad, Bautista suma seis derrotas en sus últimos siete partidos en el circuito ATP. A la sufrida en octavos del Open de Australia ante Paul, hay que sumarle las caídas en su estreno en Montpellier (frente al modesto Fils), Rotterdam (ante Hurkacz) y las dos últimas en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambas ante el finlandés Emil Ruusuvuori, número 54 del ranking ATP. Roberto sólo pudo lograr una victoria justo antes de Indian Wells, en el torneo ATP 250 de Doha frente al húngaro Fucsovics. Acto seguido caería en octavos frente al australiano O’Connell, otro rival teóricamente inferior que apartaba de un cuadro final al tenista español.

Bautista, que cumplirá 35 años en el próximo mes de abril , apunta a caer por primera vez desde mayo de 2014 de un Top 30 en el que tenía o parecía tener un puesto asegurado. La gira de tierra batida, que a priori comenzará para él en el Masters 1000 de Montecarlo, marcará un punto de inflexión dentro de su futuro en el circuito ya que cuenta con muchos puntos por sumar (el año pasado sólo jugó en el Mutua Madrid Open, cayendo en segunda ronda), pero también con la necesidad de demostrar que su tenis sigue, como en la última década, a la altura de los mejores del mundo.

Carreño, en caída por lesión

La racha negativa de resultados de Roberto Bautista se suma a la incomparecencia, en este caso por lesión, de otro de los grandes tenistas españoles de los últimos años. Pablo Carreño arrastra desde hace muchas semanas problemas en el codo derecho, que le han obligado a darse de baja de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Carreño no pudo jugar en la ATP Cup a comienzos de enero y cayó en segunda ronda del Open de Australia, en un partido agónico ante el francés Bonzi. A partir de ahí, el asturiano se probó en Rotterdam, donde cedió ante Gasquet en tres sets, y no ha podido volver a competir, algo que apunta a no hacer tampoco en las próximas semanas, dependiendo aún del inminente resultado y diagnóstico de las pruebas realizadas en su codo.