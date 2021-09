Pelé anunció en la tarde de este lunes que ha sido operado con éxito de un tumor en el colon, motivo por el cual llevaba casi una semana ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. La leyenda del fútbol mundial agradeció el apoyo brindado con un comunicado emitido en su cuenta en las redes sociales en el que asegura que va a «encarar este partido con una sonrisa en la cara, mucho optimismo y alegría por vivir».

A sus 80 años, la salud del tres veces campeón del Mundo y para algunos mejor futbolista de la historia se ha visto debilitada por lo que, y también debido a la pandemia, Pelé se ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo junto a sus familiares y amigos más cercanos y alejado del foco mediático.

«Amigos míos, muchas gracias por los amables mensajes. Doy gracias a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el Dr. Fábio y el Dr. Miguel se ocupen de mi salud. El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada», explicó Pelé en su cuenta de Instagram.

«Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con vosotros. Enfrentaré este partido con una sonrisa en mi rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeada del amor de mi familia y amigos», se añade en el comunicado.

Hace cinco días, las personas que llevan la comunicación de Pelé desmintieron a través de las redes sociales que el motivo de su hospitalización fuera un desmayo. «Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!», afirmó entonces en comunicado, coincidiendo con su ingreso para la extirpación de un tumor en el colon, como se ha conocido este lunes.