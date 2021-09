Pelé lleva hospitalizado una semana. Según informó O Globo, la leyenda del fútbol está ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Como informó el mismo medio, el brasileño acudió a realizarse unas pruebas rutinarias y tras ser efectuados dichos exámenes ha permanecido en observación. Horas después de conocerse la noticia el propio ex futbolista anunció que se había sometido a una cirugía por un tumor en el colon.

Curiosamente, hace cinco días, las personas que llevan la comunicación de Pelé desmintieron a través de las redes sociales que el motivo de su hospitalización fuera un desmayo. «Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!», afirmó en comunicado.

Según informó el mismo medio, Pelé se encuentra hospitalizado desde el día de la publicación en las redes sociales. Y es que todo lo que rodea a la salud de la leyenda brasileña era una incógnita hasta que él mismo lo anunció en redes. A sus 80 años, la salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.

Pelé está internado há quase uma semana depois de realizar exames em hospital de São Paulo Causa da internação não é revelada https://t.co/xT0Zn0bJPj pic.twitter.com/gucJFzblPu — ge (@geglobo) September 6, 2021

«En primer lugar tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido», bromeó Pelé hace unos meses en un vídeo con motivo de su 80 cumpleaños.