Pedro Sánchez traicionó a Abel Caballero en la no elección de Vigo para el Mundial 2030

A pesar de la polémica generada en las últimas horas y de la indignación injustificada de Abel Caballero, alcalde de Vigo, la Federación Española de Fútbol poco tiene que ver en que esta sede gallega no esté en estos momentos entre las elegidas para ser sede en el Mundial de 2030. La realidad desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas es que Rafael Louzán trabaja para que tanto la ciudad olívica como Valencia sean protagonistas de esta competición, pero si hasta este momento no es así es porque una no presentó la documentación (Valencia) y la otra se quedó fuera por los criterios impuestos por la FIFA y la Comisión de Supervisión y Normalización del Fútbol Español, perteneciente al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Comité Organizador del Mundial 2030, que ha sido desmantelado por la nueva Federación Española al no estar conformes con la actitud de sus integrantes, y la Comisión de Supervisión y Normalización del Fútbol Español trabajaron mano a mano para decidir las once sedes españolas para este campeonato. Aquí, tanto la Federación presidida por Pedro Rocha como la actual, dirigida por Rafael Louzán, han sido informadas, pero no decidían absolutamente nada.

Louzán lo investigará

Sobre los documentos filtrados en los que se puede apreciar que la nota de Vigo varía y en uno está entre las elegidas y en otro fuera, ocupando su lugar el Reale Arena de San Sebastián, la realidad es que hay como mínimo cinco documentos de trabajo en los que las notas pueden ir variando en función de lo que se exige en cada momento tanto por la FIFA como por el Gobierno de España, que siempre ha sido muy protagonista. De hecho, estas actas están firmadas por la Comisión de Supervisión y Normalización del Fútbol Español. Es decir, por el Consejo Superior de Deportes y, por lo tanto, por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ahora, la Federación Española de Rafael Louzán, en su esfuerzo por mantener la transparencia en nuestro fútbol, ha decidido pedir el análisis de cómo se ha llevado a cabo este proceso. No obstante, tienen claro que la Comisión no tiene por qué haberlo hecho mal.