Louzán trabaja en 2030: «Valencia no se puede quedar fuera» y dudas con La Coruña

Rafael Louzán tiene prisa por solucionar cuestiones. Una de ellas, obviamente, es aclarar las sedes del Mundial 2030. España tiene 11 estadios asegurados, pero el presidente de la Federación Española de Fútbol es plenamente consciente de que debe matizar escenarios. Empezando, como no, por incluir a Valencia como una de las sedes mundialistas.

Louzán fue muy claro durante la semana en la que estuvo en Arabia Saudí por motivo de la celebración de la Supercopa de España. «La tercera ciudad de España y el estadio más nuevo en ese momento de nuestro país no se puede quedar fuera del Mundial», aseguraba a muchos de los miembros de la Federación Española de Fútbol.

Louzán tiene claro que Valencia tiene que ser una de las sedes del Mundial, aunque para ello debe haber movimientos importantes. «España ganará una sede más o, si cae una de las actuales, estará Valencia, pero esta ciudad no se quedará sin albergar este torneo», aseguraba. Lo tiene claro y para ello ya ha empezado a moverse.

Lo ideal para el fútbol español es que algunas de las sedes que presenta Marruecos (seis) y Portugal (tres) caigan al no cumplir los requisitos. Esto es factible, aunque complicado. Si una de estas sedes cayese, se abriría la posibilidad de que España optase a una nueva sede y, presentando Valencia, parece complicado que la FIFA dijese que no.

La otra opción es que España cambie algunas de sus sedes. Es decir, que prescinda de alguna de las once que actualmente tiene concedidas para sustituirla por Valencia. La realidad es que la FIFA dejó dudas en algunas sedes españolas en su informe y esto abre la posibilidad a que haya cambios.

Al fin y al cabo, será la FIFA la que termine dando el ok o no a todas las sedes. Para ello, el máximo organismo continental comprobará si los compromisos adquiridos tras el informe se han llevado a cabo o no. Y, de resultar negativo, se buscarán alternativas, siendo Valencia una de las máximas candidatas.

El nuevo Mestalla, clave

Rafael Louzán visitó las obras del Nuevo Mestalla en Valencia. Allí volvió a respaldar la candidatura de la capital del Turia para ser sede del Mundial 2030. «En este aspecto yo soy un valenciano más porque quiero que Valencia tenga una sede del Mundial», señaló el máximo mandatario del ente federativo.

Cabe recordar que Valencia se quedó fuera de ser sede mundialista al no presentar la documentación a tiempo. Pero las palabras del presidente de la Federación, que acudió a la ciudad para una reunión de coordinación de las ayudas para la recuperación de los campos de fútbol afectados por la Dana, dan esperanzas a los valencianos. Dicha reunión la organizó la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana, con Luis Cervera como anfitrión. También estuvieron presentes en la reunión representantes de la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, el Consejo Superior de Deportes, la Liga, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), y clubes como el Valencia, el Levante y el Villarreal.

«Valencia va a tener el estadio más moderno para cuando se celebre el Mundial. Soy el primer aliado. Si hay 11 sedes en España, Valencia no puede quedarse fuera del Mundial y estoy convencido de que así será. Es un compromiso de la propia RFEF, estamos trabajando en ello y algo hemos avanzado ya y estoy plenamente convencido de que Valencia va a ser sede del Mundial 2030», comentó Louzán después de visitar las obras del Nuevo Mestalla que se reanudaron el pasado 10 de enero tras casi 16 años paradas. Aunque para que Valencia entre, tendría que caerse una de las 11 sedes elegidas.

La Coruña, también en el aire

Riazor es una de las sedes candidatas para celebrar el Mundial, pero en estos momentos también está en el aire. Abanca, dueño del Deportivo de La Coruña, no está por la labor de ceder el estadio a la FIFA, lo que complica considerablemente que se pueda ser una de las sedes, ya que el organismo internacional es muy estricto con esto y pide ‘apoderarse’ de los estadios mundialistas 30 días antes de que comience la competición.

Si esta situación se enquista, no se vería con malos ojos desde Las Rozas que pase a ser Vigo una de las sedes con Balaídos. Ya se quedó fuera en un primer momento, pero la Federación Española de Fútbol lo vería como un buen movimiento políticamente hablando, ya que Abel Caballero, es uno de los hombres fuertes del PSOE.