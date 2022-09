Pedro Acosta: «Márquez sólo hay uno»

Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3 y actual piloto de Moto2, atendió a OKDIARIO antes del Gran Premio de Aragón de MotoGP. El piloto del Red Bull KTM Ajo se muestra ilusionado con la carrera de casa y sueña con volver al podio. Además, habla sobre el regreso de Marc Márquez y asegura que no tiene dudas de que volverá a su mejor nivel. También tiene palabras de elogio hacia su paisano, Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open y reconoce que entre ellos dos han conseguido levantar a la gente de Murcia.

Pregunta.- ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal la pierna?

Respuesta.- Bien. Está mejorando bastante.

P.- ¿Preparado para Aragón? La carrera de casa siempre es especial…

R.- ¿Por qué no decir que aquí se puede volver al podio? Seguimos teniendo carreras que nos van a costar más, que nos van a costar menos por la pierna. Es una cosa que llevas dentro del cuerpo que no es tuyo. Necesitamos que eso esté consolidado de verdad para las carreras, así que con calma.

P.- Una pena la lesión, se podría decir que llegó cuando mejor estaba (victoria en Mugello, remontada en Montmeló y segundo en Alemania)

R.- Cortó un poco la racha. Pero después volví en Austria e hice cuarto, en Misano sexto. Quieras o no desde Mugello hasta aquí, no ha sido ninguna carrera fuera del top-6. Si pudiera pedir pediría estar más adelante. Al final, se ha cortado un poco pero no tanto.

P.- ¿La lesión ha frenado su progresión? Parecía que ya había conseguido adaptarse a la categoría.

R.- Perdernos una carrera antes del verano y la de después de llegar del verano, todo eso resta. Hay que tomárselo así y coger las cosas como vengan.

P.- Antes de empezar la temporada, en una entrevista a este diario, me comentó que preveía estar al menos dos años en Moto 2, ¿le está costando mucho adaptarse a la categoría?

R.- El principio de año fue complicado, pero no es sólo el adaptarme a la categoría. Hay muchos circuitos nuevos, experiencias nuevas… que hicieron la bola muy grande y que no me tuviera que adaptar sólo a la categoría sino a la bola que vino. Desde que llegamos a Europa fue mejor, en Jerez estuve fuerte, Le Mans se vio que estábamos fuertes, Mugello, Montmeló conseguimos resolver un poco, Sachsenring estuvimos fuerte, Austria… Estamos en el buen camino.

P.- ¿Le falta algo por pulir?

R.- Hay que mejorar los sábados. Cada vez que salimos delante, el domingo se soluciona rápido para bien. ¿Qué pasa? Saliendo el 12 o el 13 el domingo ya vamos un poco con el gancho y llegamos a donde nos dan las vueltas. Saliendo entre los cinco primeros de aquí al final del año podemos hacer bastantes buenas carreras.

P.- ¿Cuál cree que es la clave para mejorar los sábados?

R.- Ser más pillo. Lo de siempre.

P.- En Argentina dijo que iba a pilotar como quisiera, se acabe la carrera antes o después… ¿Está pilotando como quiere?

R.- Desde esa carrera piloto como quiero. Esa carrera terminamos séptimos, si que es verdad que luego vinieron cuatro ceros seguidos pero es eso. A base de errores se hizo la victoria de Mugello, estar tranquilo en Montmeló remontando poco a poco, el podio en Sachsenring. Esos errores son los que teníamos que cometer este año para llegar bien al año que viene.

P.- Se le ve una persona muy exigente consigo mismo…

R.- Si no para que venimos aquí. Está claro que a todo el mundo le gustar, al primero a mí. Venir con la mentalidad de «este fin de semana otra vez el quinto no me hace gracia». Para venir con esa mentalidad prefiero no venir. Nadie te va a exigir como tu mismo, yo se que lo que quiero es ganar, lo que quiero es repetir la sensación del año pasado. Ya que hemos visto que por diversos factores este año no se va a poder, ahora lo que queda es prepararse para el año que viene poder ir con más carrerilla desde el principio.

P.- ¿Cuál diría que es la clave de su éxito? ¿La exigencia quizás?

R.- Es un arma de doble filo. Hay muchas veces que te hace apretar o crecer hasta un punto y otras que es justo lo contrario, que te tirar un poco para abajo, que no terminan de salir las cosas y tu te preguntas «¿por qué no salen las cosas?». Lo más parecido a esto es Lorenzo cuando empezó con Ducati. Llega un momento que tanta ambición o tanto querer hacerlo bien se te vuelve en tu contra y tienes que decir: «¡Eh! Vamos a ir poco a poco y poco a poco creciendo».

P.- ¿En qué ha cambiado el Pedro Acosta que llegó al Mundial en 2021 al de ahora, campeón del mundo y ganador en Moto2?

R.- Sinceramente, poco. Ha cambiado un poco. La mentalidad que tenía en Moto3 era que el sábado no valía para nada. A lo mejor salía el 25 y en tres vueltas estaba el quinto. No había problema real. Ahora soy más consciente de que en Moto2 el sábado influye pero creo que no ha cambiado en exceso.

P.- El boom Pedro Acosta es cada vez mayor, ¿Cómo lleva el cambio? ¿Le paran mucho por la calle?

R.- Se ha relajado todo un poco. Al final, todo no es para siempre y creo que que siga el boom Pedro Acosta dentro del circuito va a ser más importante a que lo siga fuera.

P.- Yo le veo igual de espontáneo y sincero que siempre…

R.- La sinceridad muchas veces hace daño, pero dicen que quien te quiere te hace daño. Es mejor decir lo que uno piensa y que cada uno se lo tome como quiera.

P.- ¿Cuál es su objetivo para lo que queda de temporada?

R.- Preparar 2023. Acabando el año luchando por el podio o top-5… Estamos ahora más o menos en el top-6, top-5 sería el objetivo. Acabando entre los cinco primeros sería luchar por el podio o estar muy cerca. Con esos resultados creo que estaría bastante contento para empezar 2023 con carrerilla.

P.- Si hay alguna carrera en la que Augusto y usted están peleando por la victoria, teniendo en cuenta que Augusto está lucha por el Mundial, ¿le dejaría ganar?

R.- Todavía quedan carreras. Creo que él lo puede ganar solo pero ya veremos lo que pasa.

P.- Este verano se especuló con la posibilidad de que fuera compañero de Márquez en Honda en MotoGP el año que viene… ¿Le gustaría compartir box con Marc en el futuro?

R.- En el futuro me gustaría ganar. Ya veremos cómo está el tema.

P.- ¿Cómo le ve? ¿Ha podido hablar con él?

R.- Marc Márquez solo hay uno. No hace falta que te lo diga yo, ya has visto lo que ha hecho en los últimos años. Hay que esperarse algo así.

P.- En Misano ya hizo tiempos competitivos…

R.- A una persona así no se le olvida de la noche a la mañana montar en moto. Creo que hay que esperar lo normal en Marc Márquez.

P.- ¿Cree que volveremos a ver a Márquez peleando por el título en 2023?

R.- ¿Por qué no?

P.- ¿Y a Pedro Acosta? ¿Se ve luchando por el título?

R.- Vamos a empezar el año con calma y a aprender o poner los errores que he cometido a principios de este año para no cometerlos otra vez.

P.- La nueva generación del deporte español viene pisando fuerte: en tenis se habla de Alcaraz como sucesor de Nadal y en motos a Pedro Acosta le consideran el nuevo ídolo del motociclismo español y el sucesor de Márquez y Rossi…

R.- Vamos a cruzar los dedos. Últimamente, España está tirando muy para arriba, sobre todo Carlitos que ha pegado un tirón fuerte a Murcia. Es lo que dijo él el otro día, le echó huevos al asunto (risas). Eso son épocas. Por ejemplo, en Murcia, entre Carlitos y yo hemos levantado un poco a la gente, de que se pongan a ver tenis a las 2 de la mañana o que se ponga las motos la semana que viene (en Japón) a las 4 de la mañana. Son épocas o rachas, llámalo como quieras, pero que hacía falta esto ya.