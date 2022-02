Pedro Acosta atendió a OKDIARIO en la gala de campeones de la Real Federación Motociclista Española, donde fue premiado por partida doble por sus títulos de campeón en la Red Bull Rookies Cup (2020) y Moto3 (2021). El tiburón de Mazarrón analizó el éxito que tuvo tras lograr el título y aunque algunos lo comparan con Marc Márquez, él se mantiene al margen de esas comparaciones y asegura su único objetivo es «ser mejor que el año pasado». Respecto a las opciones de título, el piloto español de KTM asegura que este año es para «aprender».

Pregunta.- ¿Ya está recuperado de toda la locura de la celebración del título?

Respuesta.- Han sido muchas cosas juntas, no había parado desde noviembre. Ir a Finlandia, a montar en moto, pero sin ningún objetivo me ha venido bastante bien para despejarme la cabeza de cara al Mundial. Esto seguro que me vendrá bien para aguantar las 21 carreras de este año.

P.- ¿Esperaba tener tanto apoyo? El fenómeno Pedro Acosta se desató en Murcia…

R.- Esto es un boom, como fue en España el de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Al final hacía mucho que la gente no veía alguien de su zona que lo conociera tanta gente y eso ha ayudado a que la gente de un paso a volver a seguir las motos, a que en los bares a la hora de comer se pongan las motos que era algo que se había perdido. Ha vuelto todo a la normalidad.

P.- ¿Qué tal han sido las primeras sensaciones con la Moto2?

R.- Hay que seguir aprendiendo. En dos días no puedo sacar ninguna conclusión de qué va a pasar en un año. Hay que seguir aprendiendo y esperar a que todo empiece de nuevo.

P.- Eso mismo decía en Moto3 y luego ganaste…

R.- Tenemos que esperar a ver qué pasa. Al final, en Moto3, venía de muchos años de Moto3, dos de rookies, uno de CEV… esto cambia ahora, se pone la cosa más tensa.

P.- Tiene el ejemplo de Raúl, que casi gana con KTM la pasada temporada en su año de rookie…

R.- Raúl es Raúl y yo soy yo. Estoy en el equipo que hizo a dos pilotos ser primero y segundo del Mundial, seguro que eso me ayudará a aprender.

P.- ¿Se ve con opciones de ser campeón?

R.- Ya veremos.

P.-¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

R.- Aprender. No hay ningún objetivo.

P.- ¿Quién es su favorito para ganar el Mundial de MotoGP?

R.- Confío bastante en KTM, creo que han dado un paso bastante grande hacia adelante. Pueden dar la sorpresa.

P. ¿Cómo ve a Márquez?

R.- Márquez ha vuelto, él no puede decir que no. Sin mucha fuerza en un brazo ya ganaba carreras el año pasado, ahora hemos visto que ha vuelto de verdad. Va a dar mucho la sorpresa.

P.- ¿Qué le parece que le comparen con Márquez? ¿Le afecta?

R.- Prefiero que me comparen con Pedro Acosta. El objetivo real es ser mejor que el año pasado, no ser mejor que nadie. Es un yo contra yo.