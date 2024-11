Pedri: «Es normal que los equipos cojan miedo a España»

Pedri González, tinerfeño, fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el Heliodoro Rodríguez López a España y Suiza. El combinado nacional llega a este encuentro con el trabajo hecho, ya que está clasificada para cuartos de final y como primera de grupo.

El canario comenzó hablando sobre la vuelta a su tierra: «Es un partido especial. Estoy muy contento de estar aquí y espero que le demos una alegría a la gente». Sobre el rendimiento de España, reconoció que «es normal que te cojan miedo». «Juegue quien juegue vamos a dar un gran nivel», añadió.

Sobre la nota a la selección española, que no se la quiso poner Luis de la Fuente, aseguró que le pone un «nueve». «Se puede mejorar y ganar todos los partidos, pero es un año espectacular». «Si se valora así y podemos llegar a ser primeros, pues seremos los mejores, pero nosotros nos centramos en jugar al fútbol», comentó sobre el ránking FIFA.

De su mejoría, reconoció que ha cambiado cosas. «He encontrado algo que físicamente me viene bien y la regularidad. Espero que esto dure mucho tiempo». Sobre la carga de partidos, explicó que «son muchos partidos». «He encontrado lo que me viene bien y estoy seguro de mí mismo», añadió.

«En la Selección y en el Barça me encuentro cómodo. En ambos es fútbol de posesión. Me perdí convocatorias que no eran de campeonato. En el Barça tuve menos continuidad y no brillas tanto», aseguró.

Habló de como defiende este equipo: «Creo que en el fútbol de hoy en día si trabajan todos para defender es mejor y dominas el partido». Por otro lado, comentó cómo está su renovación con el Barcelona: «Estoy muy tranquilo. Lo llevan mis agentes. No he tenido novedades, por lo que creo que todo va bien».