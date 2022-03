Paula Echevarría sigue siendo una de las influencers más seguidas de nuestro país. La pareja de Miguel Torres, ex futbolista del Real Madrid o Getafe entre otros equipos, suele publicar fotos de sus modelos, sus viajes, su día a día junto al ex deportistas y sus hijos… A sus 44 años se ha recuperado de su segundo embarazo y vuelve a presumir de figura, algo de lo que ha hablado en su última entrevista, donde también ha desvelado intimidades hasta ahora desconocidas.

«No recuerdo en qué momento de mi vida empecé a cuidarme porque no tengo recuerdos sin hacerlo. Mi madre ha sido siempre muy disciplinada con las rutinas del cuidado de la piel, del pelo… y yo creo que ella me las inculcó desde muy muy pequeña. Para mí, los cuidados han sido siempre parte de mi rutina diaria, por eso nunca me ha dado pereza», dice.

La actriz explica también sus trucos para tener ese pelazo: «Tienes que lavártelo las veces que necesites. También he aprendido que no hay un producto que es para ti, tú cambias y el estado de ánimo también afecta. Tienes que ir adaptando cada producto a tu momento y al momento en el que estés, es como la piel, no siempre la tienes igual».

Una entrevista para Divinity en la que deja claro que no le gustan las canas pese a que sean tendencia: «A día de hoy no me veo con canas. Es una cuestión personal, igual que hay gente que se deja pelo en la axila y yo no me veo con ello. Creo que hoy en día hay muchas reivindicaciones que no por no hacerlas eres menos mujer o menos feminista o menos natural. Por esa regla de tres no te compres ropa y tira con lo que tienes, no te eches crema, no te maquilles nunca, no te tapes la ojera…».

«Creo que no puede haber una involución en la belleza. Yo creo que cada una tiene que estar a gusto consigo misma y si una persona se ve bien con las canas, yo te prometo que lo aplaudo pero no es mi caso. Yo no me veo bien ni con pelos en el sobaco ni con canas. Como me quiero ver bien, intento evitarlo», finaliza Paula Echevarría.