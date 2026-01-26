Pau Navarro: «He demostrado lo que valgo y quiero correr el Dakar 2027 en la máxima categoría»

Es la revelación española del Dakar 2026. Además del podio de Nani Roma, el triunfo de Pau Navarro (Llagostera, 2004) en la categoría Challenger fue la otra gran noticia del automovilismo nacional en la última edición de la carrera en Arabia Saudí. Sin embargo, pese al éxito, a día de hoy nadie le asegura el futuro al piloto catalán, que cruza los dedos porque las marcas valoren su hazaña y esta se vea reflejada en un asiento en enero de 2027 y en el Mundial de Rally.

PREGUNTA: Nos decía antes de la entrevista que aún no había tenido tiempo ni de celebrar la victoria.

RESPUESTA: Como soy una persona muy tranquila espero comer bien en algún momento, que ahora con todas las prisas estamos comiendo lo más rápido que podemos y sí que es verdad que incluso al terminar tuvimos que salir súper rápido para llegar al aeropuerto. No hemos tenido casi ni un momento de asimilar lo que hemos hecho. Están siendo unos días ajetreados y es bonito que sea así porque si terminas un Dakar y no tienes nada que hacer es que no ha ido del todo bien.

P: Usted sí está aprovechando el tirón, de hecho, apenas ha podido casi dormir en su cama todavía.

R: La primera vez que pude hacerlo me quedé dormido en la de mis padres viendo el resumen del Dakar. Y la noche siguiente sí que dormí. Pero es muy raro, no te adaptas. He de ser consciente de que ahora debo volver a la rutina, ir a trabajar y hacer lo que toca. Sólo han pasado unos días y parece que hace muchísimo tiempo de que cuando empecé el Dakar. Es un poco surrealista.

P: Ahora cuando vuelva a Llagostera, ¿a qué se dedica?

R: Hemos empezado a más con mi tío y mi padre, ayudando desde atrás y dando consejos, una empresa de alquiler de maquinaria, excavadoras…

P: ¿Y usted trabaja en ella?

R: Sí, alquilando lo que lo máximo que podamos. Estando en el Dakar no podía tener seguimiento de nada y cuando he hablado con mi tío alguna vez tampoco me quería decir mucho. No me quería decir nada porque estás en una nube y no te quieres desconcentrar. Tengo la suerte de tenerlos en casa y sé que eso va a ir en orden. Ahora a volver a la rutina y a intentar alquilar el máximo posible de máquinas.

P: ¿Cuánto tiempo tardará hasta que vuelva a subirse a un rally?

R: No lo sé. Espero que lo más rápido posible. Lo mejor que podría pasar es que este fin de semana alguien me llame para probar un coche, pero sabemos que es muy complicado. Y si podemos al menos correr el Mundial, en marzo es la siguiente prueba en Portugal, pasamos por Extremadura y me gustaría mucho. Ahora que al ganar el Dakar vamos también primeros del Mundial, intentar conseguir el título. Me gustaría volver a correr, pero no es algo que esté asegurado.

P: ¿Le llega a obsesionar?

R: Sí, sí, yo quiero correr, pero soy consciente de que no tengo asegurado de que vuelva a hacerlo.

P: No sé si piensa mucho en este dato, pero desde la etapa cinco no volvió a bajar del liderato. Ya no sólo eso, sino que le metió más de 23 minutos al segundo. Y con todo esto, su plaza no está asegurada.

R: Sí. El dinero manda y si no tienes el apoyo para estar corriendo, o el que te cubra todo, porque sí que tenemos mucho apoyo detrás que ayuda mucho a que podamos competir, pero no llegamos a cubrir todo. Este año era como un punto grande de inflexión, en el que si el año que viene a no tenemos presupuesto no vamos a poder competir. Se tiene que ser muy consciente de ello. He estado corriendo seis Dakar seguidos desde los 16.

P: En camiones incluso.

R: Empecé de copiloto, a los 18 con carné de conducir, he hecho cuatro de piloto que este ha sido el mejor, donde todos los errores que he cometido en estos seis años los tenía muy en mente cada día que salía. Cada día que me encontraba esa zona de piedras, saltos y dunas todos los errores que he ido cometiendo y de navegación también han sido el engranaje. Cuando te pilla todo bien te pilla y sabíamos reaccionar en cada momento y qué hacer. Ha sido la clave de este Dakar, toda la experiencia.

Yo salía y partía de la base de que este Dakar podía ser el último y no quería salir con mal humor. Salimos a disfrutar y hacer el Dakar a mi manera. Desde la etapa de cinco nos pusimos líderes, controlando la carrera todo el rato, pasamos a tener ventajas muy grandes y saber que en una etapa donde hay mucho riesgo puedes perder mucho tiempo donde normalmente no lo habrías perdido, en esa etapa decir ‘hoy me iba a doler ver el resultado, pero espero que en algunas etapas cuando llegues a meta te haga sonreír’. Así que ha sido el Dakar en el que he sido yo mismo en todo momento y he seguido mi estrategia.

P: En la victoria se le ve una persona súper relajada, ¿dentro del coche y en dinámica Dakar es igual o está más nervioso?

R: Soy un poco nervioso, pero soy muy serio.

P: ¿Cuántas palabras intercambias con tu copiloto (Jan Rosa) en las muchas horas que duran las etapas?

R: Pocas. Yo casi nunca hablo. Jan está todo el rato hablando y en el único momento en el que yo quiero hablar es cuando tenemos que comunicarnos para entender una nota. Perdimos muy poco tiempo por la navegación porque estamos tan compenetrados que sabíamos que el momento de hablar los dos era porque había trabajo que hacer y de encontrar la pista. Intentas mantener el tipo y la calma todo el rato, pero un poco de euforia, nerviosismo y mala leche sí hay.

P: ¿Desde el primer día pensaba que este Dakar lo podía ganar?

R: Sí, era consciente. Encima este año en mi categoría no es que hubiera pilotos fáciles, sino que había auténticas leyendas. Para decir nombres importantes, Ignacio Casale, que ha ganado Dakar en quad y en moto, Kevin Benavides (dos victorias en moto)… Después Nico Cavigliasso, que ganó el año pasado en nuestra categoría y otra gente que no voy a decir nombres, pero es muy buena en este mundo y competíamos contra ellos, pero yo siempre tenía en la mente que lo podía hacer mejor y que les podía ganar fuera el día que fuera.

También fui por una estrategia que no es tan llamativa. No ganamos ninguna etapa en todo el Dakar. Estuvimos cerca alguna vez, pero sin intentarlo, así que ha sido eso. Ganar nuestra categoría es muy difícil, sobre todo también por lo frágiles que son los coches al ser más pequeños. Ha sido una victoria muy bonita porque cuando tú confías en algo y, aunque ya te hubieras demostrado a ti mismo, demuestras a la gente lo que realmente vales es bonito.

P: Su caso es llamativo, es muy joven y hace bien en insistir en eso, para que la gente sepa que se está jugando la carrera por cosas que no dependen de usted, como puede ser un patrocinador, que un equipo le llame… ¿De cero a 100 cuánto confía en que el año que viene le pase algo parecido a lo de Cristina Gutiérrez (después de ganar en la categoría Challenger le fichó Dacia)? ¿Cree que eso le puede pasar?

R: No lo sé. Me gustaría. Posible es todo. Escalar es muy complicado. Se tiene que decir que el año pasado teníamos menos reuniones que las de este año.

P: Nota factores de crecimiento.

R: Sí, pero también tenemos que tener los pies en el suelo. Es muy complicado llegar a correr el Dakar con un equipo grande, también con sponsors y con mucho apoyo financiero. Tenemos más charlas que pueden llegar a ser oportunidades. Es algo bonito porque al menos el trabajo que hemos hecho estas dos semanas ha sido muy duros, hicimos lo que teníamos hacer y ha salido bien, pero ahora hay un trabajo de todo un año para llegar al Dakar siguiente.

P: ¿Si no es en un 4×4 cómo le podemos volver a ver? ¿Moto quizá?

R: Si no se da lo de encontrar (marca) para correr el Dakar, alguna vez, si la economía va bien y trabajamos bien, hacerlo en moto no me importaría, pero para ir a terminar no hacer ningún resultado. Incluso de camión, pero para ir a ganar. No es un pensamiento que yo tenga como un plan que exista en mi cabeza porque nuestra idea y nuestra carta a los Reyes Magos, ya que he llegado ahora (viajó a Arabia a finales de diciembre), es el año que viene estar en la máxima categoría.

P: Toca confiar en que el tiempo y, sobre todo, los méritos, pondrán las cosas en su lugar.

R: Esperemos.

P: Sus inicios, al igual que muchos pilotos españoles, están en el karting.

R: Sí, fue muy rápido. Estuve haciendo karting cuando tenía cuatro o cinco años, creo que estuve un año y medio y no nos gustó mucho el ambiente.

P: Entonces esta pregunta casi ni se la hago, era si se planteaba un futuro en los monoplazas.

R: Fui a jugar a fútbol, a esquiar… y correr no estaba en mis planes en ningún momento. El Dakar para mí es lo más desde que soy pequeño, todos los años en mi casa la tele se conectaba y estábamos mi padre y mirando porque él corría en enduro y después corrió en coches. Era un momento de los dos juntos, en el que él me explicaba historietas de ‘con ese paso esto, hacía estas trampas…’

Me gustaba mucho verlo y disfrutarlo como un fan y no me planteaba nunca correr. Mis padres tuvieron un equipo de coches, la gente venía y eran clientes para poder correr y hacer su Dakar y en la época del coronavirus, estando trabajando en el taller, me dijeron de correr como copiloto para ir a ayudar. Empecé así, sin tener nada planificado.

Me saqué el carnet, a los dos días estaba en Italia corriendo en el Mundial, quedé tercero en mi primera carrera, segundo en Marruecos, gané en Andalucía y después al Dakar y terminé noveno en el primero como piloto. No era una cosa que buscábamos, pero siempre sueñas. Cuando hay motor los fines de semana en casa siempre se ve.

P: ¿Con qué veterano le gustaba juntarse más en esta edición o cuál se fijaba más en usted?

R: Yo siempre intento juntarme con los copilotos porque tengo muy buen rollo con los copilotos de leyendas. Nos encontramos alguna vez a Lucas Cruz (el de Carlos Sainz) o Álex Haro, intentaba sacarles información de esa privilegiada que ellos tienen. Es complicado encontrarnos, pero con ellos intento ir lo máximo.

P: ¿Y un ídolo actual?

R: Tiraría por Marc Márquez. Es alguien que le seguiría como ejemplo dentro del motor.