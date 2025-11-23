El partido entre Munar y Cobolli de la final de la Davis se interrumpe por un problema de salud en la grada

La final de la Davis entre España e Italia caminaba por segundo partido, disputado por Munar y Cobolli, cuando desde la grada se dio la voz de alerta. El iba 6-1 y 1-0 a favor del español con deuce al saque del español precisamente. El partido se detuvo y todas las miradas fueron a la grada. Fueron momentos de tensión porque no llegó a conocerse la gravedad de la situación.

Los tenistas acudieron a sus banquillos y las asistencias médicas acudieron a la zona del aficionado afectado. Un aficionado se encontraba mal y Cobolli se alertó. Se detuvo el partido hasta que los sanitarios entraron para asistir l aficionado. Durante algo más de 7 minutos, el partido quedó interrumpido hasta que los médicos pudieron confirmar la recuperación dl espectador que se convirtió en protagonista involuntario de las Finales de la Davis.

Finalmente, el desenlace fue positivo. El aficionado se recuperó y fue entonces y sólo entonces cuando el partido se reanudó. En el transcurso de la asistencia sanitaria, tanto Munar como Cobolli acudieron a sus banquillos para dialogar con sus equipos. El balear también realizó ejercicios de movilidad para no perder ritmo antes de volver a pista a reanudar el partido.