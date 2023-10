El parón de selecciones asfixia aún más al Barcelona

Muchas veces, el parón de selecciones sirve para que los equipos descansen, recarguen pilas y vuelvan a la acción dos semanas más tarde con más efectivos. En el caso del Barcelona ha sido todo lo contrario, que ha visto como llega a este partido ante el Athletic Club asfixiado, con las fuerzas justas y seis jugadores en la enfermería. Xavi Hernández sólo cuenta con 14 futbolistas del primer equipo para este compromiso y con la mayoría de ellos viniendo habiendo disputado los 180 minutos (dos partidos completos) con sus selecciones.

No es uno, ni dos, ni tres los jugadores que no han descansado durante este parón de selecciones, sino todo lo contrario. Al gran desgaste, se le suman los grandes viajes de muchas horas los que hacen mella en las piernas de los futbolistas. Ter Stegen y Gündogan no sólo jugaron los 180 minutos en los dos partidos con Alemania, sino que cruzaron el Atlántico para jugar contra Estados Unidos y México dos partidos amistosos. Horas de vuelo, cambios de horario, ‘jet lag’ y dos partidos enteros completos disputados para que estos dos jugadores se cargaran de minutos.

Otro de los que han jugado el 100% de los minutos con su selección ha sido Ronald Araujo. El central uruguayo y uno de los estandartes de la selección charrúa también tuvo que cruzar el charco y viajar hasta su país para disputar los partidos de clasificación para el próximo Mundial. El ‘4’ azulgrana, por fortuna para su equipo y para él mismo, ya está completamente recuperado de la lesión y volvió a Barcelona sin molestias.

En la selección de Portugal también subió (y mucho) el contador de minutos para ‘los Joaos’. En el caso de Joao Cancelo, el futbolista cedido por el Manchester City tampoco descansó y se cargó de minutos con los dos partidos enteros disputados. Además, el lateral diestro venía de jugarlo prácticamente todo con el Barcelona desde que fichara por el conjunto azulgrana a principios de septiembre. En el caso de Joao Félix, Xavi respiró un poco al disputar más de 100 minutos, aunque 80 en el segundo partido.

En España tampoco se descansa

Gavi y Ferran Torres tampoco han descansado que se diga en este parón. Los dos fueron titulares en los dos partidos con España y tan sólo descansaron 10 minutos en el segundo partido ante Noruega. En el primero ante Escocia, nada de nada. Luis de la Fuente les dio los 90 minutos a los dos futbolistas. Un total de 170 minutos para cada uno siendo estos dos futbolistas de los pocos sanos en la primera plantilla del Barcelona.

Porque si de algo está sufriendo el Barcelona son las lesiones. Desde que ha comenzado la temporada, es una constante para el conjunto azulgrana. En ninguna convocatoria, Xavi Hernández ha podido disfrutar del 100% de sus jugadores. Además, el Clásico se aproxima y la enfermería espera ir vaciándose a lo largo de la semana.

Pedri lleva dos meses fuera, De Jong y Raphinha algo menos de un mes, Lewandowski dos semanas, mientras que Kounde y Sergi Roberto están descartados. El objetivo es que los lesionados salgan cuanto antes de la enfermería para ayudar y dar descanso a sus compañeros. Eso sí, que salgan sanos y no recaigan de sus problemas como ya ocurrió con Pedri.