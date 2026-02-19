Parecen Columbia pero son de Decathlon: las zapatillas cómodas y waterproof de mujer para caminar en montaña

A simple vista podría pasar perfectamente por un modelo de una marca reconocida como Columbia, pero lo cierto es que es de Decathlon. Hablamos de las zapatillas de montaña impermeables para mujer Quechua MH100, que están despertando cada vez más interés entre aquellas que disfrutan de caminar por la montaña, hacer senderismo o perderse por rutas naturales sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero en calzado técnico. Su aspecto robusto, su diseño discreto y su promesa de comodidad las han colocado en el radar de muchas usuarias que buscan algo fiable para el día a día en la naturaleza.

Uno de los puntos que más destacan las que ya las han probado es la sensación de comodidad desde el primer uso. No requieren largos periodos de adaptación a base de kilómetros, algo que suele ser habitual en calzado de montaña más rígido. La pisada resulta agradable, con una amortiguación que acompaña bien al pie y que ayuda a reducir el cansancio durante caminatas prolongadas. Esto las convierte en una opción atractiva tanto para rutas sencillas como para excursiones algo más largas, especialmente para aquellas que priorizan caminar con buena sensación durante todo el recorrido.

La impermeabilidad es otro de los grandes atractivos de este modelo. Las Quechua MH100 cuentan con una membrana interior que protege frente a la lluvia, la humedad del terreno o los charcos que aparecen en los senderos, manteniendo los pies secos durante varias horas. No están pensadas para cruzar ríos ni para condiciones extremas, pero sí responden bien ante lluvias moderadas o caminos húmedos, algo que muchas usuarias valoran especialmente en otoño e invierno. En este sentido, sorprende que un modelo de precio ajustado ofrezca esta característica.

Las Quechua MH100 para mujer

En cuanto a la suela, el agarre es más que correcto para el tipo de uso al que están destinadas. Los tacos proporcionan buena tracción en caminos de tierra o piedra, e incluso superficies algo resbaladizas, aportando seguridad al caminar. A esto se suma un refuerzo en la puntera que protege el pie de pequeños golpes con piedras o raíces, un detalle que marca la diferencia cuando se camina por terrenos irregulares y que suele encontrarse en zapatillas de gama más alta. Por otro lado, no resultan pesadas ni aparatosas, lo que permite moverse con mayor libertad y ligereza en rutas de varias horas. Esto hace que muchas usuarias las prefieran frente a botas más rígidas, especialmente para salidas de un día o caminatas en las que no se necesita una protección extrema del tobillo.