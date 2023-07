Panathinaikos romperá la banca para fichar a Mirotic: le ofrece cuatro millones

Panathinaikos es el último pretendiente de Nikola Mirotic. Después de que el ex del Barça rechazara jugar en Partizan o Estrella Roja por, según él, las amenazas recibidas por parte de los aficionados serbios, su futuro es una incógnita. Todo el mundo se pregunta qué camiseta vestirá el montenegrino la próxima temporada. Bueno, pues parece que esa duda empieza a despejarse y podría jugar en Grecia.

Los verdes quieren recuperar el trono griego, y sobre todo, volver a ser temibles en Europa donde se han visto superados por su eterno rival, Olympiacos. Para ello, el club está dispuesto a romper la hucha para firmar al ala-pívot montenegrino con pasaporte español y le han hecho una oferta de cuatro millones de euros. Esta propuesta le mantendría como el mejor pagado de Europa.

Lo cierto es que Mirotic todavía no ha decidido. Por el momento, el jugador sólo ha comunicado que no jugará en Serbia debido a las amenazas, sin embargo en el país balcánico no le creen. «Partizan cree firmemente que las razones para no firmar el contrato de Nikola Mirotic no tienen nada que ver con amenazas, sino con algunas otras cosas que el público podrá ver por sí mismo en los próximos días», aseguró Partizan en un duro comunicado contra el ala-pívot de 32 años.

Según publica Sportando, Panathinaikos se habría lanzado a por el ex azulgrana con una propuesta de 4 millones de euros por temporada, aunque no ha trascendido ni los años de contrato ni si esa cifra son netos o brutos. La realidad es que Mirotic continúa libre desde que se hiciera oficial su adiós del Barcelona el pasado 20 de julio. Todo apuntaba a que su destino sería la Liga Serbia pero finalmente no será así.

El club heleno está haciendo una fuerte inversión en la plantilla empezando por el banquillo. Ergin Ataman dirigirá a los verdes las próximas dos temporadas. Además se han reforzado con hasta nueve jugadores: Kostas Sloukas, Mathias Lessort, Jerian Grant, Luca Vildoza o Kyle Guy. El primero ha provocado un terremoto en la liga griega ya que era la gran estrella de Olympiacos, el eterno rival. El objetivo del polémico dueño del PAO, Dimitrios Giannakopoulos, no es otro que volver a ser el número uno del país en Euroliga y quiere rematar el equipo con el fichaje de Mirotic.