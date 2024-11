El palo de Simeone a Riquelme: «No hay que ser egoísta»

«No hay que ser egoísta». Diego Pablo Simeone lamentó profundamente la decisión de Riquelme de disparar a puerta y no pasarle el balón a Correa, en unas sorprendentes declaraciones efectuadas tras el partido a DAZN, porque es muy difícil que el entrenador argentino, que siempre suele proteger a sus futbolistas y minimizar públicamente cualquier error, sea tan explícito con un jugador de su plantilla. «Por suerte no tuvo consecuencias, pero pudo tenerlas», matizó el Cholo.

«Con la pregunta me estás provocando a que diga lo que se vio. No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Él decidió patear, pero no era lo que había que hacer, había que pasarla para que otro la empujara. Por suerte no tuvimos que pagar esa decisión equivocada», dijo textualmente Simeone sobre la jugada, que se produjo poco después de que Julián Álvarez hubiera marcado el 0-1, y que pudo haber sentenciado el partido.

Sobre el partido en Son Moix el entrenador argentino dijo que «en el fútbol se vive del hoy, del día a día, y a partir de ahí nos tenemos que comportar para que el día a día sea lo más importante». «Veníamos de un gran esfuerzo en París y los jugadores han trabajado muy bien, hemos tenido la humildad de ser un bloque fuerte para anular las características de un rival que es peligro en los centros laterales».

Finalmente, en cuanto al gol, explicó que «Oblak tuvo la intuición de ver la carrera de Giuliano, Julián tuvo fe para seguir la jugada y luego Guiliano no fue egoísta en la finalización».