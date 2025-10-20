Palo de Aston Martin a Fernando Alonso: «No somos el noveno coche, somos demasiado autocríticos»

Aston Martin ha respondido las declaraciones de Fernando Alonso acerca de que su coche es el noveno del Mundial. El piloto asturiano fue autocrítico después del Gran Premio de Estados Unidos, un discurso que no compartió su equipo. A pesar de que el español salvó un punto después de las grandes dificultades este fin de semana, la escudería llamó a la calma para relajar tensiones.

Alonso sufrió todo tipo de imprevistos que complicaron su vida en Austin. La mayoría no dependió de él. Después de ser sexto en la clasificación al sprint, no pudo sumar puntos extra después de chocarse en la primera vuelta. Eso obligó a Aston a tener que reparar bajo presión para poder dar a Fernando una oportunidad en Estados Unidos. Salvó un punto, pero explicó la dura realidad que vive este año de cara al cierre de temporada.

«Creo que los cuatro equipos de arriba están en otra liga, Williams en el medio, tierra de nadie, y luego Haas hemos visto que iba más rápido que nosotros hoy Bearman, Sauber no te cuento y Racing Bulls iba un segundo detrás de mí toda la carrera, tenía margen. Solo nos queda Alpine por detrás. Con el noveno coche he sumado un punto, contento», explicó el bicampeón del mundo.

Horas después respondió su jefe de pista, Mike Krack: «Creo que a veces somos demasiado autocríticos. Hay que celebrar también las cosas positivas. Fue muy bueno contar con el gran trabajo de todo el equipo y creo que salió bien. Esto demuestra lo importante que es estar preparados». Sobre la afirmación de ser el noveno coche de la parrilla, no fue tan pesimista como Alonso: «Revisaremos todos los análisis al detalle. Vimos que unos usan blancos, otros intermedios, otros duros…Veremos los datos para ver en qué ritmo estamos».

Fernando Alonso evita la catástrofe en Aston Martin

A pesar de que el asturiano perdió posiciones en la salida, él mismo fue el que salvó los muebles para Aston Martin. El equipo es séptimo en el mundial de constructores, solo por delante de Kick, Haas y Alpine. Sin embargo, en Austin solo se rescató un punto después de que Lance Stroll se quedase fuera de puestos de puntuación.

En la tormenta de cerrar la temporada de la mejor manera posible, Krack fue claro: «Si cada vez que no ganas eres demasiado autocrítico, en 24 carreras se hace demasiado largo. Cuando consigues un punto o varios, hay que tomarse un respiro. Y luego, al día siguiente, volver a buscar la perfección», explicó. El gran deseo sigue siendo que 2026 sea una total revolución. Las esperanzas en el nuevo túnel de viento y el nuevo diseño de Adrian Newey son la gran baza. Hasta entonces, Aston Martin intenta apaciguar a un Alonso desquiciado.