El mundo del deporte lamenta lo ocurrido en Valencia por la DANA y levanta la voz contra los responsables. Uno de los que se ha pronunciado en las últimas horas es Álvaro Morata, jugador del Milan y capitán de la Selección Española, que ha señalado directamente a Pedro Sánchez. Sin tener que mencionar el nombre del presidente del Gobierno, ha lanzado un dardo contra él después de lo ocurrido este domingo en Paiporta.

«Él da la cara cuando los demás huyen. El único servidor público que está siempre donde debe. Yo, con el Rey», compartió el ariete en su perfil de Instagram con una foto de Felipe VI consolando a los afectados por la DANA en su visita a Paiporta. El Rey también sufrió la ira de los ciudadanos, pero supo aguantar para dialogar e intentar acercarse a los que realmente lo están pasando mal, a diferencia de un Pedro Sánchez que salió huyendo del pueblo en lugar de quedarse.

Llorente también contra Pedro Sánchez

El mundo del fútbol está levantando la voz contra la clase política por su incapacidad para gestionar lo ocurrido. Un amigo de Morata y ex compañero suyo como Marcos Llorente ha estallado también en sus redes con un mensaje durísimo para los que nos gobiernan. «¿Por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas, o peor, por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos pagando dos años? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se están ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles», comenzó señalando Marcos Llorente en sus redes sociales atizando al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Es una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado», continuó un Marcos Llorente que invitó a los políticos a abandonar su sillón.

«Gracias a todos los que han podido ir a ayudar jugándose la vida y gracias a los que han ayudado desde la distancia. Es un orgullo ver como se ha unido el país y se ha movilizado para apoyar a los afectados. Nos habéis abierto los ojos y España está despertando. El pueblo salva al pueblo. Mucho ánimo a todas las familias afectadas, inimaginable el dolor por el que están pasando. Nosotros no os abandonaremos», culminó un Marcos Llorente que quiso acordarse de todos los voluntarios que han ido a ayudar en la catástrofe de Valencia.