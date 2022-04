No hay semana tranquila en el seno de la familia que forman Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijos. La influencer argentina vuelve a dar mucho que hablar estos días por varios motivos. En primer lugar, por su declaración en el juicio que tiene con un periodista por acusarla de ser infiel al delantero del PSG con uno de sus compañeros del Inter de Milán, club que acabó abandonando por esa y otras razones.

Wanda Nara acusó a Fabrizio Corona de haberse inventado ese supuesto romance con Marcelo Brozovic, futbolista croata que era compañero de su marido y que sigue en el Inter, y lo ha defendido así en la vista oral. “Después de ese artículo que informaba todas cosas que no eran ciertas, empezaron los problemas y Mauro se vio obligado a cambiar de equipo. El Inter le había hecho sopesar esa situación también, le dijeron que también tenía que cambiar de agente, que ya no debería tener una abogada”, declaró Wanda según la agencia italiana ANSA y la Gazzetta dello Sport.

“Nadie puede entender de dónde sacaron esta historia falsa. Nunca obtuve ni el número de Brozovic, ni siquiera era una persona con la que nos juntábamos como sucede entre amigos de amigos de equipo”, añadió la influencer y empresaria. Pero la cosa no queda ahí, porque desmiente que no sea la representante de Icardi como se ha dicho en Argentina: “Odio tener que salir a desmentir, pero en este caso lo hago porque ya lo vi repetido en diarios en París y también hoy en Italia. No sé quién lo dijo, pero obviamente como somos argentinos todo lo que sale de Argentina acá parece que fuera palabra santa. Dijeron que yo no soy la representante de Mauro y, hasta el día de hoy, hace seis años que soy la única persona que figura y que trabaja para sus contratos. Somos una familia y todo queda en casa, la única persona que se ocupa de cuidar los intereses económicos soy yo».

Semana convulsa esta, pues también ha salido a la luz el último mensaje que mandó Icardi a la China Suárez tras su aventura, que casi le cuesta el matrimonio con Wanda Nara: «Escribo por acá porque mi Instagram lo cerré. Quería hablar con vos porque le están llegando a Wanda muchas mentiras y muchas barbaridades que no son reales. Quiero recomponer mi familia, fui un estúpido por hacer lo que hice, no se lo merecía ni Wanda, ni mis hijos. Yo le conté toda la verdad de lo que pasó».