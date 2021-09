El capitán del Barcelona, Pierre Oriola, fue el representante del equipo culé en la presentación de la Liga Endesa, que tuvo lugar este martes en Madrid. Preguntado por la continuidad de Pau Gasol en la entidad azulgrana una temporada más, Oriola prefirió ser prudente pero no escondió su deseo de volver a compartir vestuario con el mejor jugador de la historia de España.

Oriola dejó claro que no ha vuelto a hablar con Pau desde su último encuentro, en los amistosos de la selección española previos a los Juegos Olímpicos de Tokio. «Desde que estuve con él en la selección no hemos hablado. Supongo que estará de vacaciones disfrutando de su familia, que al final el baloncesto está muy bien, pero lo importante es la familia y tiene una niña pequeña», afirmó el capitán del Barça, competencia directa de Pau en caso de seguir ambos en plantilla.

«Estamos hablando del mejor jugador en la historia de nuestro país, uno de los mejores jugadores de Europa en todos los tiempos y un ‘All Star’ de la NBA en toda regla. Si esto te parece poco para tenerlo al lado… Es una competencia muy dura y evidentemente no fue fácil en los tres últimos meses para mí de la pasada temporada porque tuvo más protagonismo que yo. Pero al final esto es deporte y yo seguiré trabajando para tener mi oportunidad de ayudar al equipo».

«Cuando él crea que tenga ganas de volver y quiera volver, yo como capitán e integrante de la plantilla estaré dispuesto a que vuelva y a que nos ayude como ya hizo el año pasado», añadió Pierre en la presentación de la Liga Endesa, en la que también evaluó las opciones del equipo en la temporada que comienza este fin de semana con la celebración de la Supercopa Endesa en Tenerife. Queremos que siga, que esté con nosotros y nos vuelva a dar todo lo que nos dio. Al final tendrá la espina clavada de la Euroliga, estará pensando en seguir para intentar conseguir esta ansiada Euroliga. Al final es un tema personal respetaremos lo que decida y esperemos que siga un año más», zanjó.

«Será una temporada exigente y difícil, tenemos que defender dos títulos de los tres posibles. Los nuevos fichajes se han adaptado muy bien. Sobre el papel es muy temprano para hace los pronósticos de lo que pueden aportar, pero ya hemos visto destellos de Rokas, Nigel ha hecho muy buena pretemporada, Sanli la lástima de que está tocado, Nico ha venido con muchas ganas después de su paso por los Juegos… Son cuatro fichajes de calidad que nos dan un plus de versatilidad en este equipo», comentó, sobre las incorporaciones del equipo culé.

Reconocido antimadridista, Oriola no quiso dejar de lado otros proyectos como Baskonia, Valencia o Tenerife y no se limita a pensar en el Madrid como único rival para los títulos nacionales. «El Valencia se ha reforzado muy bien, que el Tenerife sigue dando pasitos adelante y cada vez está más cerca para disputar títulos, el Baskonia también ha hecho una plantilla brutal, San Pablo Burgos está haciendo unas temporadas increíbles, Zaragoza, Unicaja… Evidentemente el morbo está con Barça y Madrid, pero no hay que dejar de lado a todos esos equipos que se han reforzado y el nivel que tiene esta Liga», subrayó.

Sobre el regreso del público Oriola, al igual que el resto de participantes de la presentación de la Liga Endesa, celebró la situación. «Tenemos ganas de que la gente vuelva a todos los pabellones porque al final el baloncesto es un deporte no solo de jugadores, también de aficionados, también nuestra familias y amigos, a toda la gente que hace que el baloncesto tenga esa pasión y a la que hemos echado de menos».