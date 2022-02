Elina Svitolina es una de las figuras del deporte en Ucrania y, a su vez, una de las referencias en la lucha por la paz en pleno conflicto e invasión de Rusia. La tenista, actual número 15 del ranking WTA, lanzó un órdago a las organizaciones y aseguró que o toman medidas para que los tenistas rusos y bielorrusos no compitan bajo los colores de sus respectivas banderas, o no jugará un sólo partido que les enfrente a ellos.

En un contundente comunicado emitido a través de las redes sociales, Svitolina, ahora Elina Monfils tras contraer matrimonio con el tenista francés Gael Monfils, mostraba su opinión sobre las decisiones a tomar por parte de WTA, ATP e ITF y amenaza con darse de baja del torneo de Monterrey, donde estaba encuadrada como primera cabeza de serie con la rusa Anastasiya Potapova.

«Creo que la situación actual requiere de un posicionamiento claro por parte de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Los jugadores ucranianos hemos pedido a la ATP, WTA e ITF que sigan las recomendaciones del COI para aceptar a los deportistas rusos y bielorrusos sólo como neutrales, sin lucir ningún símbolo, color, bandera o himno», anunciaba la tenista ucrania.

«Con respecto a esto, quiero anunciar que no competiré mañana en Monterrey ni en ningún otro partido que me enfrente a un tenista ruso o bielorruso, hasta que nuestras organizaciones tomen esta necesaria decisión», continuaba Svitolina, quien no dudó en agradecer a los atletas que se han comprometido con la causa. «No culpo a ningún atleta ruso. Ellos no son responsables de la invasión de nuestra tierra. Es más, deseo que se beneficie a todos los jugadores, especialmente rusos y bielorrusos, que se posicionaron valientemente en contra de la guerra. Su apoyo es esencial».