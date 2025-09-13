OKDIARIO ha cazado a Jonas Vingegaard a su llegada a la Bola del Mundo después de ganar la Vuelta a España. El danés sentenció el triunfo en la penúltima etapa con una victoria de campeón. Almeida se quedó sin fuerzas en la última subida y el del Visma lo aprovechó para darle el estacazo final y meterle 22 segundos en meta, más los 10 de bonificación. Al llegar al podio, el ganador de esta edición se abrazó con su gente.
OKDIARIO capta a Vingegaard nada más ganar la Vuelta en la Bola del Mundo
Vingegaard sentenció la Vuelta a lo campeón, con un triunfo en la Bola del Mundo
OKDIARIO captó la llegada del danés al podio después de sentenciar el título en la penúltima etapa de la Vuelta
Vingegaard no da Bola a Almeida y certifica la Vuelta con otra victoria
