OKDIARIO ha cazado a Jonas Vingegaard a su llegada a la Bola del Mundo después de ganar la Vuelta a España. El danés sentenció el triunfo en la penúltima etapa con una victoria de campeón. Almeida se quedó sin fuerzas en la última subida y el del Visma lo aprovechó para darle el estacazo final y meterle 22 segundos en meta, más los 10 de bonificación. Al llegar al podio, el ganador de esta edición se abrazó con su gente.