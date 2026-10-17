OKDIARIO entra en las tripas del hypercar de Peugeot: un monstruo de 340 km/h en las 6 Horas de Barcelona

Montmeló está ante una oportunidad única de exhibirse en su debut en el WEC. El Circuito de Barcelona-Cataluña está sustituyendo a Qatar en calidad de sede alterativa, debido al conflicto bélico en Oriente Medio. OKDIARIO ha viajado hasta la Ciudad Condal junto al Team Peugeot TotalEnergies, que ha permitido a este periódico adentrarse en su garaje para descubrir todas las curiosidades del hypercar híbrido Peugeot 9X8.

El sábado ha estado repleto de acción, con una Hyperpole llena de sorpresas. En la llegada a boxes, el fabricante francés explica que están cruzando los dedos para que caiga algo de lluvia durante el domingo, ya que les permitiría aumentar sus posibilidades de éxito. Este medio ha conseguido ver los dos 9X8 en primer plano, aunque respetando la distancia necesaria para no romper el parc fermé, ya que tocar el coche supondría una sanción por parte de la FIA.

Los miembros del equipo han especificado a este periódico las facilidades que supone competir en Europa por cuestiones de cercanía, ya que su sede está en Versalles y pueden trasladar las piezas con mayor comodidad. Además, informan que la gestión del espacio en el paso por boxes varía en cada circuito. En el caso de Montmeló, la distancia para estacionar es muy limitada respecto a los coches de delante, algo que cambia de forma radical en otras ubicaciones como Austin o los fines de semana en Asia.

El domingo aún alberga esperanzas para Peugeot. El 9X8 número 94, pilotado por Loïc Duval, Malthe Jakobsen y Théo Pourchaire saldrá desde la 15º posición. La igualdad entre compañeros se ha hecho notar, ya que Alex Quinn, James Cassidy y Paul di Resta partirán desde la 16º plaza con el número 93.

Peugeot se luce en la Fan Zone

La marca del león ha querido mostrarse en todo su esplendor. El fabricante ha presentado su modelo E-208 GTI en la Fan Zone. Además, el coche también ha podido exhibirse en el circuito, ya que ha dado algunas vueltas de honor ante el público de Montemeló. La acción no termina en el circuito, ya que las 6 horas de Barcelona comenzarán este domingo a las 12:00 horas (11:00 en las Islas Canarias).