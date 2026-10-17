Así ha sido la primera Hyperpole del WEC en Barcelona: Genesis sorprende y Peugeot se adapta con el 9X8

Barcelona ha podido vivir su primera Hyperpole. El Circuit de Barcelona-Catalunya debuta en el WEC con el campeonato en juego. OKDIARIO ha estado presente junto al equipo de Peugeot durante toda la sesión del sábado. Respecto a la categoría Hypercar, la penúltima cita de la temporada ha empezado con bastante acción, ya que Genesis ha dado la sorpresa al imponerse a Toyota. Mathys Jaubert ha conseguido llevarse la pole por delante de Ryo Hirakawa, que ha sido 0.170 segundos más lento.

El ambiente en la Ciudad Condal no ha dejado nada que desear, aunque se espera una asistencia mucho mayor durante el domingo. El público ha podido disfrutar de una clasificación no apta para cardiacos. El fabricante francés ha tratado de exprimir el 9X8, que ha dado buenos resultados a una vuelta. Sin embargo, las características de Montmeló chocaban directamente con las ventajas del coche, aunque el equipo ha conseguido quedarse cerca de las 10 primeras posiciones. El coche 94 ha terminado en el 15º puesto y el 93 en el 16º. El equipo espera que mañana llueva para brillar en el caos.

Las 6 horas de Barcelona suponen una gran oportunidad para el calendario del WEC. El circuito está aprobando con buena nota, lo que es muy beneficioso de cara a la relación futura con el campeonato. Su aparición se trata de una circunstancia puntual, ya que sustituyen a Qatar en calidad de sede alterativa, debido al conflicto bélico en Oriente Medio. Por el momento, no están en el calendario oficial de 2027, aunque el rendimiento de este fin de semana podría ser absolutamente determinante.

Un debut que puede ser histórico

Todo está listo para las seis horas de carrera del domingo. El evento comenzará a las 12:00 horas (11:00 en las Islas Canarias) y terminará sobre las 18:00. El campeonato podría decidirse si se dan una serie de resultados, por lo que todos los aficionados seguirán muy de cerca el estreno de Montmeló en el WEC. Toyota y TF Sport podrían salir campeones en sus respectivas categorías justo antes de la final en Monza.