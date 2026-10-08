Las 6 Horas de Barcelona estrenan el WEC en Montmeló con tres españoles y el regreso de Alex Lynn

El Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, va a acoger por primera vez una prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia, conocido como WEC. Las 6 Horas de Barcelona se disputarán del 16 al 18 de octubre y contarán con tres pilotos españoles: Miguel Molina, Àlex Riberas y Dani Juncadella.

La cita ha llegado de forma inesperada. El campeonato ha tenido que buscar una sede alternativa después de cancelar la carrera prevista en Qatar por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Será, además, una carrera decisiva. Barcelona es la penúltima prueba de la temporada, por lo que puede inclinar la lucha por los títulos.

El WEC es el campeonato de las carreras de larga duración. Su prueba más famosa son las 24 Horas de Le Mans, una de las tres que forman la llamada “Triple corona” del automovilismo, junto a otras dos de las competiciones más prestigiosas del mundo.

A diferencia de la Fórmula 1, cada coche lo comparten dos o tres pilotos, que se van turnando al volante. En Barcelona, la carrera durará seis horas.

En pista coincidirán dos categorías a la vez. Por un lado, los Hypercar, los prototipos más rápidos, con marcas como Ferrari, Toyota, BMW, Cadillac, Peugeot, Alpine, Aston Martin o Genesis.

Por otro, los LMGT3, deportivos más parecidos a los coches de calle, como Porsche, Corvette, Ford Mustang o McLaren.

En total, la lista de inscritos ha reunido 17 Hypercar y 18 LMGT3. El director del campeonato, Frédéric Lequien, ha subrayado esta variedad: “Se pueden observar 14 fabricantes en un campeonato, algo insólito”.

Pilotos españoles

El nombre más destacado es el de Miguel Molina. El piloto de Girona ganó las 24 Horas de Le Mans en 2024 y ha vencido hace menos de un mes en la prueba del WEC disputada en Austin, en Estados Unidos. Correrá con Ferrari.

Molina, que se formó en el programa de jóvenes pilotos del propio Circuit, ha vivido la presentación con emoción: “Es como cerrar un círculo. Es un momento muy especial para mí, y lo disfrutaré muchísimo, sea el resultado que sea”.

Dani Juncadella, piloto de Genesis, conoce bien el trazado. Ya ha rodado en él y cree que puede favorecerle: “A mí me gustan mucho las curvas rápidas. Creo que será un trazado bueno para nuestro coche”.

El tercer español es Àlex Riberas, que pilotará un Aston Martin junto al danés Marco Sorensen.

Regresos y ausencias

Entre las novedades destaca la vuelta del británico Alex Lynn, que no ha corrido en toda la temporada por una lesión. Volverá con Cadillac junto a Will Stevens y Norman Nato, con quienes ganó el año pasado las 6 Horas de São Paulo.

En cambio, Peugeot todavía no ha anunciado a uno de sus pilotos. El belga Stoffel Vandoorne ha dejado el equipo tras la última carrera, disputada en Fuji (Japón), y su asiento figura aún “por confirmar”.

En la categoría LMGT3 llega como líder el Corvette del equipo TF Sport. Para la marca estadounidense, el título tendría un valor especial, ya que hasta ahora estos campeonatos han sido para Porsche.

Entradas WEC Barcelona

La actividad comenzará el viernes 16 de octubre con dos sesiones de entrenamientos libres, a las 11:30 y a las 16:30. El sábado 17 se disputarán las sesiones de clasificación, que decidirán el orden de salida.

La carrera arrancará el domingo 18 de octubre a las 12:00. El horario del sábado se ha ajustado para que algunos pilotos puedan competir también ese fin de semana en otra prueba en Portimão (Portugal).

Las entradas parten de 30 euros. La organización ha destacado la cercanía del público con los equipos, uno de los rasgos que diferencian a este campeonato.

Barcelona no figuraba en el calendario inicial. El campeonato ha tenido que suspender sus carreras en Qatar y Bahréin por la guerra en Oriente Medio, tras el estallido del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Monza, en Italia, sustituirá a Bahréin del 6 al 8 de noviembre.

El director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha defendido la llegada del campeonato: “No se había hecho nunca un WEC, pero tenía que venir, porque es el Circuit de Barcelona-Catalunya”. La clave, ha explicado, ha sido “saber agarrar la oportunidad”.

Con esta cita, Montmeló reunirá en un mismo año la Fórmula 1, MotoGP y el WEC. Es un logro notable para un circuito todavía bisoño en la resistencia mundial, es decir, sin experiencia previa en este campeonato.

La gran incógnita es si la carrera se repetirá. El calendario de 2027 ya está cerrado, como ha reconocido Armengol: “El año que viene seguro que no. Pero venir aquí significa que tenemos más puntos para, algun día, formar parte del calendario”.

Lequien ha dejado abierta la puerta: “Es parte de mi sueño, tener Barcelona en el calendario. Pero depende de muchos parámetros”.

Así, el Mundial de Resistencia aterriza en Montmeló casi de rebote, como invitado de última hora. Durante seis horas, pilotos, marcas y público tendrán la oportunidad de convencer a los organizadores de que no se trate de una visita, sino del comienzo de una costumbre.