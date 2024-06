Oficial: Red Bull renueva a Checo Pérez

Red Bull ha anunciado este martes la renovación por dos años de Sergio Checo Pérez. Después de su tremendo accidente en el Gran Premio de Mónaco, la escudería austriaca ha adoptado la sorprendente decisión de ofrecerle su segundo contrato al mexicano, que no ha dudado en firmar. Pérez, con seis victorias en la Fórmula 1, seguirá pilotando para el mejor equipo del mundo a sus 34 años.

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024