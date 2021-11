El Circuito de Cataluña ha renovado los contratos que le permiten acoger el mundial de F1 y de MotoGP hasta el año 2026. En lo que respecta a éste último, a partir de 2022 podría alternarse con otros circuitos de la península tal y como recoge su acuerdo con Dorna Sports .

España seguirá contando con un Gran Premio de F1 durante los próximos cinco años. Meses atrás, Ramon Tremosa, había hablado de la importancia de ello. “No podemos perder esta continuidad porque si sales del calendario es muy difícil entrar”, manifestó. “Nuestra voluntad es seguir siendo una plaza fija en el calendario de la Fórmula 1 y no entrar en rotación”, agregó.

El que sí podría entrar en rotación es el Mundial de MotoGP, aunque Barcelona se asegura albergarlo en 2022. Según ha anunciado el Circuito de Cataluña en sus redes sociales, “el acuerdo firmado con Dorna Sports asegura la celebración de un mínimo de tres GPs durante cinco años. De este modo, Montmeló asegura su celebración para la temporada 2022, mientras que a partir de entonces podría alternarse con otros circuitos de la península”.

Deberá ser renovado

Como parte de su acuerdo con la F1, y como ya contamos en OKDIARIO, el Ayuntamiento de Montmeló y el Ayuntamiento de Barcelona deberán realizar una inversión con carácter inmediato de 80 millones de euros en la remodelación del circuito.

“Como parte del acuerdo, las mejoras en la pista y las instalaciones, utilizadas por primera vez por la Fórmula 1 en 1991, antes de los Juegos Olímpicos de Verano de 1992 en Barcelona, se realizarán antes de la carrera de 2022, que tendrá lugar el 22 de mayo. Parte de esas mejoras contribuirán a los ambiciosos planes de sostenibilidad del circuito”, anunciaba la F1 a través de su página web.

“Estamos encantados de anunciar este acuerdo con el Circuito de Cataluña. Quiero agradecer al promotor y a las autoridades su entusiasmo y compromiso para mantener la Fórmula 1 en Barcelona, con las mejoras que se harán en la pista y las instalaciones, y continuar nuestra larga historia juntos”, ha dicho Stefano Domenicali. “Los equipos y pilotos siempre esperan correr en el circuito y visitar Barcelona, y los aficionados españoles seguirán viendo de cerca a sus héroes nacionales, Fernando Alonso y Carlos Sainz”, ha añadido el CEO de la F1.

Precisamente ha sido Carlos Sainz el primero en celebrar el acuerdo entre la F1 y el Circuito de Cataluña. “Gran noticia!! Seguiremos disfrutando del GP de casa!! Vamos”, escribía el madrileño en sus redes sociales.

