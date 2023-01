Oblak: «Hay que empezar el partido al principio, no cuando te marcan gol»

Jan Oblak habló al término del partido ante el Barcelona, en el que el Atlético cayó por la mínima por un gol de Dembélé. El conjunto rojiblanco lo intentó hasta el final y llegaron a disponer de 19 remates, aunque no tuvieron mucho acierto de cara a portería. El portero esloveno se mostró decepcionado por el resultado y, sobre todo, por la actitud del equipo durante los primeros minutos, en los que los culés les pasaron por encima.

¿Se escapa vivo el Barça?

«Sí. Hemos hecho un buen partido, pero nos ha faltado un poco de suerte para marcar. Creo que hemos hecho un buen partido y podríamos haber marcado pero no ha entrado».

Mal comienzo

«Hemos empezado mal, con miedo y poca confianza. Nos hemos despertado, pero con 0-1 era más difícil. Teníamos que haber empezado así. Después hemos hecho todo, pero el balón no ha entrado».

Falta de confianza

«No sé. No tiene sentido. Los partidos últimos hemos estado bien. No era el momento de estar así. Lo siento mucho, porque esos 25 minutos nos han perjudicado mucho. Sabemos jugar, tenemos buenos jugadores y hay que empezar el partido desde el primer segundo, no cuando te marcan gol».