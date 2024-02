Nuevo palo para Benzema en Arabia: Gallardo le excluye de la Champions

Karim Benzema no estará en la Champions asiática. Marcelo Gallardo ha decidido excluirle de la lista de convocados para la ida de los octavos de final de la máxima competición del continente. El Al Ittihad viajará a Uzbekistán para medirse al Navbahor Namangan y lo hará sin su principal estrella. El motivo es que cada club sólo puede incluir a cinco jugadores no asiáticos y, para esta eliminatoria, el técnico ha decidido dejarle fuera.

Gallardo ya decidió dejarle sin viajar a la gira del club por Emiratos. Benzema no se presentó a los primeros entrenamientos de la pretemporada, al encontrarse atrapado en las islas Mauricio por un ciclón que le impidió regresar a tiempo. Al no contar con el permiso del club, el entrenador decidió dejarle fuera de la gira. El delantero se reincorporó posteriormente, en Yeda, pero su técnico considera que no está en un estado óptimo para afrontar la ida de la primera eliminatoria de la Champions.

Los clubes asiáticos disponen de cinco fichas para extracomunitarios en la Champions. En el caso del Al Ittihad, cuenta con 10 futbolistas nacidos fuera del continente, por lo que Gallardo sólo puede llevar a la mitad. En este caso, ha decidido incluir a N’Golo Kanté, Fabinho, al central egipcio Ahmed Hegazy y a dos delanteros, el brasileño Romarinho y el marroquí Hamdallah.

Benzema vuelve a sufrir así un nuevo varapalo en su aventura en Arabia Saudí. Al francés no terminan de salirle las cosas bien en sus primeros meses en el Al Ittihad. Después de los diversos problemas con el anterior entrenador, Nuno Espírito Santo, y la mala racha del equipo en la primera vuelta de la Liga, que llevaron al club a destituir al técnico, tampoco parece terminar de congeniar con el nuevo técnico.

Aunque Gallardo desliza que no está en la forma física más óptima para afrontar el primer partido de la eliminatoria ante el Navbahor Namangan uzbeco, por lo que se aprecia en los vídeos que suben tanto desde el club como el jugador, sí que parece que el ariete galo está en plenas condiciones. Cabe recordar que en sus últimos años en el Real Madrid, el francés se exprimió al máximo en el apartado físico para conseguir marcar diferencias, algo que logró holgadamente, ganando en 2022 el Balón de Oro.

Benzema se queda fuera de la Champions

La ausencia de Karim Benzema en la Champions de Asia supone un nuevo varapalo para el ex jugador del Real Madrid. Desde que llegó al Al Ittihad, las cosas no han salido todo lo bien que esperaba en el apartado deportivo. Sobre todo, desde la llegada de Marcelo Gallardo. El técnico argentino aún no le ha convocado para la disputa de ninguno de los dos partidos oficiales que han jugado desde el parón invernal, después de ausentarse de buena parte de la pretemporada del equipo.

Pese a que el rendimiento de Benzema ha sido bueno sobre el césped, sumando 10 goles y cinco asistencias en 18 partidos, el Al Ittihad se encuentra muy alejado de sus objetivos. Actualmente son quintos en la Saudi Pro League, a nueve puntos del tercer puesto que les permitiría estar la próxima campaña en la máxima competición de clubes de Asia.