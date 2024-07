Nuevo golpe para el Barcelona: Ansu Fati se lesiona de nuevo y no irá a la gira

Ansu Fati se ha vuelto a lesionar. El jugador del Barcelona, que se había convertido en una de las esperanzas de cara a esta nueva temporada, se perderá la gira por Estados Unidos del conjunto azulgrana, por una lesión en la planta del pie derecho. El atacante se lesionó en el entrenamiento del martes y ha sido este miércoles cuando han anunciado el diagnóstico. Aunque no parece una lesión grave, el club ha evitado dar un tiempo estimado de baja, afirmando que «vendrá marcado por su evolución».

«En el entrenamiento de este martes, el jugador del primer equipo Ansu Fati sufrió una lesión en la planta del pie derecho. Seguirá tratamiento conservador en Barcelona y el tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución», señala el comunicado lanzado por el Barcelona.

Ansu Fati se había convertido en uno de los fichajes de Hansi Flick para la nueva temporada. Después de varias campañas mermado por las lesiones, el futbolista se marchó al Brighton con el objetivo de resurgir y volver a acercarse al nivel que mantuvo durante su explosión en el primer equipo azulgrana. Nada más lejos de la realidad, puesto que el delantero español no ha conseguido cuajar tampoco en Inglaterra y el Barça se veía en una encrucijada con él, puesto que el mercado que tiene es limitado.

Todo apuntaba a que se quedaría en casa y que, a las órdenes de Flick, buscaría la oportunidad de volver a triunfar como ya hizo años atrás. Pero a las primeras de cambio, ha sufrido un nuevo revés. Ansu Fati se ha lesionado y no podrá estar en la gira del Barcelona en Estados Unidos. El club no ha querido hablar de plazos para su recuperación, pero parece obvio que, en una estancia en Norteamérica que durará apenas una semana, el internacional español no estará. Habrá que ver si puede llegar para el estreno liguero, que será en Mestalla el próximo 17 de agosto.

La lesión de Ansu Fati, un contratiempo para el Barcelona

Parece que el Barcelona ha decidido no arriesgar nada con Ansu Fati. El club, consciente de los problemas físicos que ha tenido el futbolista, derivados de no recuperarse bien en otras ocasiones y de forzar –con el beneplácito de la entidad– prefiere que se recupere a la perfección de la lesión sufrida ahora, antes de volver a entrenar. El atacante sufre una lesión en la planta del pie derecho que, a priori, no parece excesivamente grave. Sin embargo, la entidad azulgrana prefiere no tomar ningún tipo de riesgo y no marcar plazos para su recuperación.

El Barça habla de que el futbolista seguirá un tratamiento conservador, antes de ponerse de nuevo a las órdenes de Flick. Por tanto, se desconoce cuándo podrá volver a estar a disposición del nuevo técnico culé, con el que había comenzado a entrenarse desde que arrancó la pretemporada. De hecho, el jugador parecía haber convencido en este tiempo al alemán, que había hablado con él y le había transmitido su confianza.

Este nuevo contratiempo supone un revés para el Barcelona, pero sobre todo para un Ansu Fati que veía como se le abría de nuevo la oportunidad de recuperar su mejor versión en el Barça. Ahora, deberá parar de nuevo, recuperarse y comenzar a preparar una temporada en la que su estado es de nuevo una incógnita.