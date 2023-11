Nuevo dardo de Piqué a Shakira: «La gente no sabe ni…»

Gerard Piqué, al margen de hablar de todos sus proyectos actuales y del Barcelona, dejó alguna pincelada sobre su vida personal en los micrófonos de El món a RAC1. El que fuera defensa del Barça explica cómo se encuentra tras su separación de Shakira, con quien comparte dos hijos, los pequeños Milan y Sasha, después de todo lo que se ha dicho sobre él, incluso por parte de la propia colombiana, deslizando que le era infiel con Clara Chía, con quien ahora tiene una relación formal.

«Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado desde un sexto», ha dicho el ex futbolista, dando a entender que todas las informaciones que hablan de él no le afectan ni lo más mínimo. «La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia», agregaba en la charla con Jordi Basté.

De sus palabras se desprende que únicamente se va a conocer la versión de Shakira, porque Piqué considera que es mejor para los suyos no entrar en esa guerra mediática: «Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero, porque es privado”.

Para Piqué, que se hable de su vida privada «es parte del circo y del show, que la gente opina sin saber». Pero insiste en que ha aprendido a vivircon ello: «En mi vida no cambia nada por lo que digan, no tiene importancia. A mí me ayuda, en los últimos años de mi carrera lo viví y me ha ido bastante bien». El catalán ha dejado obviamente también un dardo hacia el Real Madrid: «El Madrid actual es más de lo mismo, transmite poco pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última, que fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie».

«Jugar contra jugadores como Vinicius​ siempre me ha gustado porque era un reto. Había que estar muy concentrado. Si me pone algo, es eso, los retos, pero la vida va pasando y son etapas», añadía sobre el atacante brasileño del Real Madrid.