Piqué: «La última Champions del Madrid no será recordada nunca»

Gerard Piqué sigue dejando titulares aunque ya esté apartado del foco futbolístico. El ex jugador del Barcelona no dudó en dar un buen repaso a la situación no sólo del conjunto culé y la polémica por el caso Negreira, sino también habló del Real Madrid, el de ahora y el de su época, dejando algunas frases cuanto menos sorprendentes como que «la última Champions del Madrid no será recordada nunca» por cómo se ganó…

Para Piqué, la épica del Real Madrid en la Champions League de 2022 no tiene valor alguno, de remontada en remontada, partidos frenéticos donde una vez que se encendió la chispa blanca, todo lo demás no importó. De hecho, pese a que el conjunto merengue ha dominado en Europa en este siglo, con muchos más trofeos que cualquier otro club, el catalán da más valor a cómo han ganado ellos sus títulos…

«Es evidente que el Madrid es el equipo que ha ganado más en Europa pero, por nuestra forma de hacer y de pensar, cuando nosotros ganamos, hacemos que sea recordado para siempre», decía Gerard Piqué en una entrevista concedida para el El Món de RAC1, en la que se centró en la expansión internacional que han dado con la Kings League, donde recalcó que cuando los blancos «ganan, es una más» y destacando cómo lograron la Decimocuarta: «La última Champions que ganaron, que no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias, no será recordará nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos, sea impactante; cuando ganan ellos, es una más».

El ex central también repasó al Real Madrid actual, al que sigue atacando y poniendo en duda pese a su victoria en el Clásico y su mejor racha de puntos en Liga: «El Madrid actual es más de lo mismo. Transmite poco, pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones. Y en la Champions ya veremos».

Piqué también habló sobre algunos jugadores del Real Madrid en concreto, especialmente de dos que que está siendo tendencia cada fin de semana. Uno de ellos es Vinicius, del que tuvo palabras positivas, para sorpresa de muchos: «Jugar contra jugadores como Vinicius​ siempre me ha gustado porque era un reto. Había que estar muy concentrado. Si me pone algo, es eso, los retos, pero la vida va pasando y son etapas».

Sus goles están en boca de todos, principalmente porque en este inicio liguero está superando registros y es el actual máximo goleador de LaLiga. Sobre Jude Bellingham, Piqué confesó que para él es «un jugadorazo» y que es «muy completo, lo tiene todo», rindiéndose a las virtudes de la nueva sensación del Real Madrid.

Por último, en lo referente a la eterna comparativa entre el Madrid y el Barça, Piqué recalcó lo que para él son las diferencias de uno y otro equipo, la exigencia de jugar bien: «Cuando las sensaciones no son tan buenas llegan las críticas porque tenemos ese nivel de exigencia. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados y que sabemos: solo ganar no vale ni tampoco vale ganar en el último minuto. en Madrid estarían encantados y aquí pensamos que no se ha jugado bien».