La nueva vida de Robinho en el «infierno en la Tierra»

El pasado mes de marzo Robinho entró en prisión en Brasil para cumplir nueve años de condena por una violación grupal que data del año 2013 y que se produjo en Milán, durante la etapa del futbolista brasileño en el conjunto ‘rossonnero’. El ex futbolista del Real Madrid siempre ha mantenido que es inocente y algunos amigos presentes en el hecho denunciado también le han exculpado pero el juez no opinó lo mismo con las pruebas encima de la mesa.

El que fuera una estrella mundial del fútbol que enamoró a todos con su debut en Cádiz con la camiseta del Real Madrid y que después pasó por el Manchester City o el ya mencionado AC Milan, lleva tres meses en una prisión en Brasil, donde los medios de comunicación no han dudado en apodar las cárceles como «el infierno en la Tierra». Allí, según ha trascendido, se han podido ver decapitaciones de presos, agresiones sexuales, droga y una escasez de higiene muy preocupante ya que los baños no tienen ni siquiera sanitarios sino agujeros en el suelo.

En estas circunstancias Robinho tendrá que pasar los próximos nueve años de su vida, aunque según su abogado, Mario Rosso, el ex futbolista brasileño «camina con la cabeza gacha y sigue adelante tranquilamente. Está siendo un recluso ejemplar y no ha tenido problemas de ningún tipo con otros presos». También ha confirmado que, aunque se le hizo llegar unas botas de fútbol para participar en los partidillos que organizan los presidiarios, Robinho aún no tiene ánimo para jugar.

El diario The Sun también aporta información sobre cómo es la vida de Robinho entre rejas, aunque aún se encuentra en proceso de adaptación. El diario británico asegura que el ex futbolista está recibiendo un curso de electrónica básica de unas 600 horas dentro del programa de reinserción del sistema judicial brasileño. Los presos aprenden un oficio en la cárcel que les pueda ayudar a encontrar trabajo una vez cumplan sus condenas.

El vuelco en la vida de Robinho

El ex jugador del Real Madrid y estrella del fútbol mundial se estima que ganó durante su etapa como futbolista unos 70 millones de euros. Sin embargo, saldrá de prisión sabiendo arreglar televisores y frigoríficos, algo a lo que se tendrá que dedicar en la penintenciaría cuando finalice el curso. «Es difícil decir si lo está disfrutando o no pero al menos le sirve para pasar el tiempo», asegura su abogado.

Robinho siempre defendió que no se había enfrentado en Italia a un juicio justo sino que le habían condenado sin dejarle explicar su versión y sin permitirle aportar sus pruebas, algo que tampoco fue válido en Brasil, donde la condena se hizo firme para, tan solo unos días después, ingresar en prisión junto al resto de reclusos.

El delantero, que ahora tiene 40 años y que en su día fue 100 veces internacional con la selección brasileña, se encuentra en una prisión que triplica el número reclusos permitido, por lo que la situación es de hacinamiento, algo que ha sido difundido y denunciado en un informa de Human Rights Watch.