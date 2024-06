La maniobra del Real Madrid surte efecto con la FIFA

No, el Real Madrid no quería renunciar a jugar el que será el primer Mundial de Clubes de la historia el próximo verano en Estados Unidos. El mensaje de Carlo Ancelotti, que tenía toda la intención del mundo, tal y como se ha visto, sólo tenía como intención avisar con tiempo a la FIFA de que no todos los clubes son iguales y de que por una cantidad de millones menor de la que debería recibir el vigente campeón de Europa no era la suficiente.

Las palabras de Carlo Ancelotti son claras y el mensaje no se puede equivocar. El Real Madrid tenía una única intención y era hacer ruido. Objetivo cumplido. Mejor pronto que tarde. El mensaje del italiano ha sido contundente. «La FIFA puede olvidarse de eso. Futbolistas y clubes no participarán en aquel torneo. Un solo partido del Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cifra para todo el torneo: negativo. Como nosotros, varios clubes rechazarán la invitación», comentó el entrenador del conjunto blanco.

Posteriormente, y tras un comunicado oficial previo del Real Madrid, el italiano utilizó las redes sociales para matizar sus palabras: «En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid», dijo el entrenador blanco.

En definitiva, Real Madrid siempre ha tenido claro que iban a llegar a un entendimiento con la FIFA. Tal y como parece que este lunes ha sucedido, aunque aún quedan conversaciones pendientes.»Es el primer interesado», aseguraban en el club blanco horas antes de que comenzasen los comunicados. El mensaje estaba lanzado y la idea era cristalina: dar un toque de atención al máximo organismo continental.

«Queda tiempo para organizar todo como se deben organizar cosas de esta envergadura. Ese Mundial necesita aún muchas reuniones con todas las partes», revelaban fuentes del club a OKDIARIO. «Por ahora, es un torneo fantasma. No hay estadios atados, no hay derechos de televisión. La FIFA tiene mucho que hacer si quiere llevar eso a buen puerto», agregaban.

Equipos ya clasificados

El torneo se celebrará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Los blancos serán junto al Atlético de Madrid los representantes españoles en la competición, después de que el Barcelona también quedara eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las palabras de Ancelotti dio pie a las especulaciones desde la Ciudad Condal, pero nada más lejos de la realidad, el Real Madrid sí jugará el Mundial de Clubes de la FIFA.

Al Ahly (Egipto)

Wydad (Marruecos)

ES Tunis (Túnez)

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japón)

Al Ain (EAU)

Ulsan HD FC (KOR)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern Munich (Alemania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter Milán (Italia)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemania)

Juventus (Italia)

Atlético de Madrid (España)

FC Salzburg (Austría)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Club León (México)

Auckland City (Nueva Zelanda)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)

Pachuca (México)

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes que organizará la FIFA en la próxima temporada 2024/2025. Por tanto, nuestro club disputará, tal como está previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título.