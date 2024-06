El Real Madrid confirma su presencia en el Mundial de Clubes tras las palabras de Ancelotti

El Real Madrid ha emitido un segundo comunicado oficial en la mañana de este lunes. Si el primero era en relación a la sentencia del Juzgado de Instrucción nº10 de Valencia donde se alegraba de la sentencia de ocho meses de cárcel para los aficionados ches que profirieron insultos racistas a Vinicius, el otro iba a raíz de las palabras de Carlo Ancelotti en el que anunciaba que el conjunto blanco no iba a disputar el Mundial de Clubes del próximo verano en 2025.

«El Real Madrid C. F. comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes que organizará la FIFA en la próxima temporada 2024/2025. Por tanto, nuestro club disputará, tal como está previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título», cita el comunicado oficial del Real Madrid.

Y es que Carlo Ancelotti hizo saltar todas las alarmas con sus palabras en una entrevista en Italia. El lunes amanecía con una bomba lanzada por el italiano en el que dejaba claro que el Real Madrid no iba a disputar el próximo Mundial de Clubes de 2025. «La FIFA puede olvidarse de eso. Futbolistas y clubes no participarán en aquel torneo. Un solo partido del Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cifra para todo el torneo: negativo. Como nosotros, varios clubes rechazarán la invitación», c0mentó Ancelotti.

La primera edición de la nueva máxima competición de clubes de la FIFA se disputará en Estados Unidos, el torneo se celebrará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Lo harán 32 equipos de todas las confederaciones del mundo que han logrado la clasificación por diferentes méritos. Cabe destacar que se celebrará únicamente cada cuatro años. Pero Carlo Ancelotti manifestó que el Real Madrid no iba a estar.

El Real Madrid confía en los cambios

Después de las palabras de Ancelotti, OKDIARIO podía confirmar que el Real Madrid mantenía su postura en consonancia a su entrenador. Eso sí, sin pensar en ningún momento en no presentarse al próximo Mundial de Clubes. «Queda tiempo para organizar todo como se deben organizar cosas de esta envergadura. Ese Mundial necesita aún muchas reuniones con todas las partes», deslizaban fuentes del club a este periódico. «Por ahora, es un torneo fantasma. No hay estadios atados, no hay derechos de televisión. La FIFA tiene mucho que hacer si quiere llevar eso a buen puerto», añadían.

El Real Madrid ya tiene plaza asegurada en este nuevo Mundial de Clubes por haber sido campeón en la edición de la Champions League en 2022 y 2024. El conjunto blanco confía en que la FIFA lleve a cabo ciertos cambios para que de esta manera se cumplan con sus requisitos como club. Este torneo, que pasará a celebrarse cada cuatro años, siempre ha tenido una importancia capital en los clubes al considerarse un título computable para un hipotético Triplete o Sextete.