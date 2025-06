Novedades importantes sobre el estado de salud de Zeben, canterano de Las Palmas en coma tras ser atropellado

Conmoción y dolor en Las Palmas y en el mundo del fútbol en general. El jugador de Las Palmas C, Zeben Ramos, que lleva en coma desde el pasado 10 de junio en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tras ser atropellado por una furgoneta, ha vuelto a ser operado de urgencia y está en «coma irreversible». Por culpa de una hemorragia interna, provocada por un ataque de tos, la situación ya se antoja «irreversible», según relata un portavoz de la familia. El pesimismo y la tragedia se ha apoderado del entorno del jugador, que había sido renovado el mismo día del fatal accidente.

Pese a que existían síntomas de mejoría y la madre del joven de 23 años declaraba que todos mantenían intacta la esperanza de que Zeben saliera adelante y superara esto, ahora desde la familia insisten que «ya poco o nada se puede hacer» tras conocer las últimas noticias por parte de los médicos del hospital en el que está ingresado, al que han llegado muestras de solidaridad infinitas dirigidas a su familia y sus allegados.

«Zebensui (23 años), jugador de nuestra cantera, sufrió en la noche de ayer una atropello en el municipio de Arucas, y en estos momentos se encuentra en estado crítico tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. Se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece bajo atención médica especializada. Desde el club queremos expresar nuestra cercanía y cariño a Zebensui, a su familia, compañeros y allegados en estos momentos tan complicados, confiando en su pronta y total recuperación», publicaba la UD Las Palmas en sus canales oficiales el día después del trágico accidente.

Trayectoria de Zeben

El joven lateral izquierdo, que ha estado entre el filial y el C de la UD Las Palmas en este curso, ganó la Copa Ruiz Caballero en el Municipal de Vecindario el pasado 25 de mayo, precisamente ante su ex equipo, el Villa de Santa Brígida, donde cuajó una gran temporada 23-24. Zeben comenzó su carrera en el San Isidro y puso su granito de arena al brillante ascenso del Regional C amarillo a la Tercera RFEF.

Antes, también pasó por el División de Honor de la UD Guía, así como en la Selección Canaria y disputó la Copa del Atlántico. Pasó por el División de Honor del Acodetti y la SD Huesca. Jugó en la UD San Fernando (Segunda RFEF), así como en el Becerril (Preferente) y Atalaya. Todos los clubes en los que ha jugado están consternados y esperaban que Zeben pudiera recuperarse tras el gravísimo atropello que sufrió hace 15 días.