Un jugador de Las Palmas, en estado crítico y en coma tras sufrir un atropello

Conmoción en el fútbol canario. El jugador de Las Palmas C, Zeben Ramos, de tan solo 23 años, se encuentra en estado crítico y en coma inducido al sufrir un traumatismo craneoencefálico severo al ser atropellado por un vehículo en la costa del municipio grancanario de Arucas este lunes por la noche.

Según afirman conocidos de la víctima a medios locales, el joven fue operado anoche y en estos momentos se encuentra en coma inducido. El afectado fue trasladado en estado crítico al hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde fue intervenido y sigue ingresado en cuidados intensivos en estado crítico.

«Zebensui (23 años), jugador de nuestra cantera, sufrió en la noche de ayer una atropello en el municipio de Arucas, y en estos momentos se encuentra en estado crítico tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. Se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece bajo atención médica especializada. Desde el club queremos expresar nuestra cercanía y cariño a Zebensui, a su familia, compañeros y allegados en estos momentos tan complicados, confiando en su pronta y total recuperación», publica la UD Las Palmas en sus canales oficiales.

Nuestro jugador Zeben Ramos, en estado crítico tras sufrir ayer un atropello. 🔸 https://t.co/Tw6uyR48QR ¡MUCHO ÁNIMO ZEBEN, TE ESPERAMOS PRONTO! pic.twitter.com/pEhrmtS3VQ — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 10, 2025

Zeben, un jugador muy querido

El joven lateral izquierdo, que ha estado entre el filial y el C de la UD Las Palmas en este curso, ganó la Copa Ruiz Caballero en el Municipal de Vecindario el pasado 25 de mayo, precisamente ante su ex equipo, el Villa de Santa Brígida, donde cuajó una gran temporada 23-24. Zeben comenzó su carrera en el San Isidro y puso su granito de arena al brillante ascenso del Regional C amarillo a la Tercera RFEF.

Antes, también pasó por el División de Honor de la UD Guía, así como en la Selección Canaria y disputó la Copa del Atlántico. Pasó por el División de Honor del Acodetti y la SD Huesca. Jugó en la UD San Fernando (Segunda RFEF), así como en el Becerril (Preferente) y Atalaya. Todos los clubes en los que ha jugado están consternados y esperan que Zeben pueda recuperarse pronto tras el gravísimo atropello que sufrió este lunes.

Hilarión Rodríguez, presidente del Villa de Santa Brígida, es un ejemplo y se muestra hundido por la noticia. «La vida te da un golpe devastador cuando menos te lo esperas. Estamos rezando para que se recupere, pero la situación pinta muy mal. Estamos todos destrozados. Cruzó con los jodidos cascos y no se percató del vehículo. Está en coma inducido y en este momento no puedo hablar», dice el directivo.