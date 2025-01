Ni Lamine Yamal ni Dani Olmo: éste es el jugador español por el que suspiran los grandes de Europa

Hay un jugador español por el que suspiran los grandes de Europa. No se trata de Lamine Yamal, de Dani Olmo, ni de ningún internacional. Todo lo contrario. Es, más bien, un futbolista prácticamente desconocido para el público general. Se trata de Yeremay Hernández, la perla del Deportivo de La Coruña, que está causando sensación en Segunda División y, a sus 22 años, ha hecho que varios equipos de renombre se fijen en él.

El canario es una pieza fundamental del conjunto gallego en su regreso al fútbol profesional. Aunque no está siendo una temporada sencilla para los coruñeses, que pelean por no regresar al pozo de Primera Federación, el club tiene en Yeremay a una estrella que se está encargando de sostener al equipo. Sus números así lo dicen, puesto que en los 18 partidos que ha jugado esta temporada ha marcado ya ocho goles y repartido otras tres asistencias.

Un rendimiento y un potencial que ha llevado a los grandes a fijarse en él, hasta el punto de que podría salir en esta ventana invernal. El miedo en La Coruña es evidente, e incluso su entrenador o el técnico del filial, una leyenda deportivista como Manuel Pablo, se han pronunciado al respecto en las últimas horas. En Riazor no se habla de otra cosa que del futuro inminente de Yeremay Hernández.

Y, es que, equipos como el Milan o el Chelsea han fijado sus ojos en él de cara a esta ventana de enero. Los dos se han interesado por su situación contractual, que se amplió el pasado curso hasta 2030. Y a ellos se ha sumado en los últimos días el Nápoles.

De hecho, el conjunto italiano, actual líder de la Serie A, es el principal candidato a hacerse con sus servicios. El equipo partenopeo, además, está buscando refuerzos inminentes, ante la más que probable marcha de Kvaratskhelia, que quiere irse, como ha confirmado su entrenador, y que está muy cerca del PSG.

Para suplir al georgiano, el club ha pensado en Garnacho y en Yeremay. Quieren firmar a ambos, lo que hace que el Deportivo quede en una situación de desprotección absoluta. Ahora mismo, el que fuera un grande de España y también de Europa hace dos décadas, no puede competir ni deportiva ni económicamente con un equipo como el Nápoles.

Los grandes se pegan por Yeremay

Nápoles, Milan o Chelsea son varios de los equipos que piensan en reforzarse con Yeremay Hernández en este mercado invernal. La perla del Deportivo de La Coruña está cerca de marcharse este mes de enero a un equipo que pueda pelear por grandes cotas tanto en su país como en competición continental, algo que ahora mismo parece muy lejano en Riazor.

El propio futbolista se ha pronunciado en los últimos días respecto a su futuro: «No sé, estoy hablando con mi representante, no sé lo que va a pasar, estoy centrado aquí, estoy yendo al cien por ciento con el Deportivo».

«Al final ahora mismo estoy aquí muy contento en el Dépor pero hay cosas que no dependen de mí, no voy a dejar el Dépor por cualquier cosa sino para dar un paso importante en mi carrera. Estoy agradecido al Deportivo por lo que me está dando», señaló.