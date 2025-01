Dani Olmo no quiso ni oír las propuestas que estaban dispuestos a presentarle la semana pasada Manchester City y PSG, pesar de que podía haber rescindido su contrato con el Barcelona y reclamar lo firmado hasta 2030. El jugador siempre tuvo claro que su única salida era seguir de azulgrana y confiaba en que Laporta se saliera con la suya de volver a inscribirle fuera de plazo.

Aunque el caso Dani Olmo se ha resuelto favorablemente para el jugador –y para el Barcelona– gracias a la intervención de Pedro Sánchez, obligado por su socio Puigdemont a rescatar al club azulgrana y a conceder una suspensión cautelarísima de manera arbitraria, el internacional español pudo haberse ido del Barça la semana pasada si hubiera querido.

En el contrato que Dani Olmo firmó con el Barcelona hasta junio de 2030 existía una cláusula, que se incluyó a última hora ante las dificultades del club azulgrana para inscribirle en agosto, por la que el jugador quedaría libre si la entidad de Joan Laporta no conseguía cerrar su inscripción definitiva antes del 31 de diciembre.

La fe de Dani Olmo

Como todos ustedes saben esa inscripción no llegó a tiempo y Dani Olmo se convirtió en agente libre con las campanadas de Nochevieja. El jugador, con la carta de libertad, se convertía en ese momento en la joya del mercado de invierno y muchos grandes clubes lo sabían. Hubo tres que llamaron a su puerta. Mejor dicho, a la de su representante, Andy Bara, que tenía órdenes expresas del futbolista: no escuchar ninguna oferta por muy tentadora que fuera.

Los dos equipos que se apresuraron a hablar con el agente de Dani Olmo fueron el Manchester City de Guardiola y el PSG de Luis Enrique. Ambos trasatlánticos del fútbol europeo, curiosamente en problemas en la Champions, se llevaron la misma respuesta: «Dani Olmo no se mueve del Barcelona». El futbolista siempre tuvo fe en que Joan Laporta se sacaría alguna palanca en forma de conejo de su chistera y acabaría inscrito. Acertaba.

«Creo en el presidente Laporta y en Deco y creo que encontrarán una solución para Dani. Es un club enorme», aseguraba el agente de Olmo, Andy Bara, apenas unos días antes de que el CSD, el brazo armado del Gobierno de Pedro Sánchez para las cosas del Deporte, concediera en pocas horas una cautelarísima que permitirá tanto al internacional español como a Pau Víctor volver a ponerse la camiseta del Barcelona.

Lo tenía muy claro entonces su representante y lo tenía muy claro también Dani Olmo, que no pensaba moverse del Barcelona porque confiaba en Joan Laporta y en sus conexiones con el Gobierno de Sánchez por la vía de Puigdemont. No le faltaba razón y, al menos de momento, el internacional español podrá volver a vestir de azulgrana y no tendrá que hacer las maletas para no estar seis meses parado en una situación que le habría hecho también perderse los compromisos con la selección española.