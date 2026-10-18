Ni en el baño te pierdes la carrera: así son las vistas más surrealistas de Montmeló en el WEC

Barcelona ha vivido el primer fin de semana del Mundial de Resistencia (WEC) de su historia. El circuito ha tenido un debut más que aprobado, con una carrera protagonizada por el caos inicial de la lluvia. OKDIARIO se ha desplazado hasta Montmeló junto al equipo Peugeot TotalEnergies. Entre todos los momentos llamativos de estos últimos días, destacan unas vistas difíciles de mejorar en un lugar cuanto menos curioso, ya que los coches se pueden ver desde el baño.

La ubicación es muy privilegiada, ya que se encuentra en plena recta principal, con los boxes justo de bajo. Este tramo es uno de los más rápidos y se pueden ver adelantamientos a más de 300 kilómetros por hora. La ventana se encuentra en los servicios más próximo a la zona Hospitality de Peugeot. Además, también se puede consultar el resultado en tiempo real de la carrera, ya que la torre con el Live Timing se encuentra justo al lado.

Las 6 horas de Barcelona han exhibido una gran versión en el WEC. El fin de semana en la Ciudad Condal se debe a una situación extraordinaria, ya que sustituyen a Qatar en calidad de sede alterativa, debido al conflicto bélico en Oriente Medio. Montmeló podría abrirse un hueco en el calendario de la competición, aunque las plazas para el 2027 son muy limitadas y a día de hoy parece complicado.

El Mundial de Resistencia ha dado un paso muy grande con el público español. Hasta el público menos experto ha querido estar presente en un evento único, incluidos los más pequeños. A diferencia de la Fórmula 1, el tiempo en pista es mucho más extendido, ya que no hay un número de vueltas establecido, gana el coche que recorra más distancia en el tiempo que dura la prueba (seis horas en el caso de Barcelona).

Un WEC muy español

Detalles como la ventana en el baño llevan la seña de identidad del país. Más allá de la anécdota, la representación nacional tiene un peso muy notable en las carreras de resistencia. Actualmente hay tres pilotos compitiendo, Miguel Molina con Ferrari, Dani Juncadella con Genesis y Álex Riberas con Aston Martin, todos en la máxima categoría (Hypercar).