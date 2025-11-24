Ni Adidas ni Nike: la mejor camiseta térmica está en Primark y tirada de precio

Dejando al margen las grandes marcas deportivas como Adidas o Nike, hay una prenda que está llamando la atención este invierno porque no llega con un logo conocido ni un precio desorbitado. La protagonista es una camiseta térmica de Primark, concretamente la camiseta térmica de pointelle en color negro, que por solo 8 euros está convirtiéndose en uno de esos chollos que merece la pena tener en el armario.

En plena temporada de frío, cuando uno empieza a revisar cuánto cuestan las capas base de las marcas más conocidas, encontrarse con una pieza funcional, bonita y barata es una gran noticia para muchos. Además, este diseño entra por los ojos gracias a su tejido pointelle con pequeños corazones calados que le dan un aspecto más delicado de lo habitual en las prendas térmicas, que suelen ser más simples y bastante menos vistosas.

Camiseta térmica de pointelle barata en Primark

Lo interesante de esta camiseta es que combina estética y comodidad por un precio de auténtica ganga. Está hecha en poliéster 100%, lo que garantiza ligereza y buena capacidad de retención de calor, pero también mantiene un tacto suave que la vuelve cómoda tanto para llevar bajo otras prendas como para usar directamente como camiseta si no hace un frío extremo. El corte, por su parte, también destaca por su escote amplio, mangas largas y un ajuste regular que ni aprieta ni queda holgado en exceso. Y aunque su precio haga sospechar a algunos, lo cierto es que ofrece justo lo que se necesita para el día a día: abrigo, comodidad y un diseño agradable.

Las condiciones de compra de Primark también ayudan, ya que permiten devolverla o cambiarla en un plazo razonable siempre que se conserve el ticket, algo que le da un extra de seguridad al comprador. Como ocurre con prácticamente todas las prendas de este estilo, los cuidados son importantes si se quiere que dure más allá de un par de inviernos. En este caso, basta con evitar la secadora, lavarla del revés, usar agua a un máximo de 30 grados y plancharla (si hace falta) a baja temperatura. Y aunque no sea una prenda diseñada para el rendimiento deportivo más intenso, sí que funciona a la perfección para tareas cotidianas como salir a la calle, estar en casa, dormir o simplemente añadir una capa extra en días especialmente fríos sin necesidad de recurrir a prendas mucho más técnicas.

Esta camiseta forma parte de la colección Heat IQ, la línea de ropa térmica de Primark que busca ofrecer soluciones asequibles sin renunciar a un nivel básico de calidez. Dentro de la gama existen varios niveles, pero esta versión pointelle se sitúa en el rango cálido, ideal para quienes quieren una capa base que abrigue sin agobiar. Y es precisamente esa combinación de estética cuidada, funcionalidad razonable y precio bajísimo lo que ha hecho que muchos usuarios la recomienden como alternativa real a las camisetas térmicas básicas de marcas deportivas como Nike o Adidas, siempre mucho más caras.