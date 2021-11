Zlatan Ibrahimovic es sin duda uno de los futbolistas más carismáticos del mundo, y según él uno de los mejores de siempre. A sus 40 años, el veterano delantero sueco también destaca por la gran fortuna que ha ido amasando durante su larga y exitosa carrera como jugador profesional, contratos de millones de euros que le han permitido también tener éxito en el ámbito empresarial.

El sueco, que es noticia por su regreso a la selección para intentar conseguir la clasificación para el Mundial de Qatar, ha invertido importantes cantidades de dinero pádel, consultoría y alimentación. «Es casi más empresario que futbolista», cuenta a EFE uno de sus socios, Giorgio Pautrie, fundador de la empresa de suplementos alimenticios Dante SM y socio de Ibrahimovic desde 2019 con la marca de chicles Mind The Gum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)



No solo le ha ido bien a Ibrahimovic en el mundo del fútbol, sino que en los negocios empieza a ser un filón. El sueco invirtió con éxito en las pistas de pádel denominadas Padel Zenter, muy conocidas en Suecia y en fase expansión también en Italia. También tiene dinero metido en empresas de consultoría financiera, como la Cirooo, fundada junto a jugadores como Marco Verratti o el brasileño Maxwell.

«Ibra es casi más empresario que futbolista. Cuando hablamos, se nota que tiene la mentalidad del empresario, tiene ideas y sabe cómo venderlas. Es inteligente, se promovió como un personaje fuerte, con confianza y sabe que esa imagen funciona, vende. Pero en la realidad es más tranquilo, más que disponible y trabaja con compromiso», añade su socio Giorgio Pautrie, que cuenta cómo conoció al delantero: «Ibra conoció nuestro producto por casualidad, lo probó y vio que le gustaba. Un día me llama un representante de Ibrahimovic y pensé que era broma. Pero luego fui a una súper oficina en Milán y me propusieron a Ibrahimovic para promover el producto. Yo dije: ‘ya, genial, pero yo no me puedo permitir pagar a Ibra’. Y ellos me dijeron que financiarían el proyecto, que Ibra quería ser nuestro socio».