Zlatan Ibrahimovic es un futbolista fuera de lo normal. No solo por su indudable calidad y nivel tras 25 temporadas al máximo rendimiento, con 39 años y liderando aún al Milán, sino también por su incalculable carisma, personalidad y superioridad dialéctica. El sueco es un jugador sin parangón en todas sus facetas aunque lleva varias semanas sin jugar debido a una lesión que le obligó a perderse las dos primeras jornadas de la Serie A. Ya está de vuelta. Zlatan impresiona tanto en un cara a cara sobre el césped, con uno contra uno con cada defensa, como en un cara a cara en su entrevista con France Football donde repasa la milímetro su carrera.

«Es parte de mi trabajo. No lo elegí, pero cuando eres tan bueno como yo, simplemente sucede y tienes que asumirlo», así respondía el sueco a una de las primeras preguntas de su extensa entrevista. Un ególatra que sigue creyendo en su fútbol pese a llevar más de media vida dedicándose a ello y pese a no haber logrado el título estrella: la Champions League. «Si la hubiera ganado, hubiera sido maravilloso. No la gané, pero eso no me convierte en un peor jugador. Es como los que me dicen: ‘Zlatan, no ganaste el Mundial, no eres un buen jugador’. Está bien… Es más fácil ganar un Mundial cuando eres francés que sueco», explicaba el delantero, que no cierra la puerta a la Orejona: «Después, para volver a la Champions, cuanto más esperas, más agradable es ganarla, ¿no? Todavía tengo metas. Quiero ganarlo. En el club lo gané todo menos la Champions. Pero no me quejo porque he hecho más que muchos otros. Estoy feliz».

También fue cuestionado por el Balón de Oro, dónde recurrió una vez más a su arrogancia habitual, tan ácida: «No echo de menos el Balón de Oro, el Balón de Oro me echa en falta a mí. Todos queremos un trofeo que diga que eres el mejor del mundo, pero es que en el fondo creo que soy el mejor jugador del mundo. Sería prestigioso ganarlo, pero los votantes deciden». De hecho, sobre su actitud pretenciosa, Ibra lo redefine así: «Tengo confianza. No soy arrogante ni pretencioso. Una persona ignorante diría arrogante. Una persona inteligente diría confiada. Tengo emociones, partes de debilidad, cosas que me duelen. No soy Hulk. No soy Superman. Me ves en el campo siempre confiado, afuera también, pero tengo una parte de fragilidad. Tengo mis debilidades, mis emociones. Es natural. Cuando me conoces tengo un gran corazón, cuando no, me odias».

Fue cuestionado también por su rivalidad con Leo Messi o Cristiano Ronaldo, los dos jugadores más laureados de su etapa como futbolista. «Si estás hablando de cualidades intrínsecas, no tengo nada menos que ellas. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions», decía sobre qué no tiene él que sí tengan el argentino y el portugués: «No sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. Porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individuo te sigue. El individuo no puede ser bueno si el colectivo no es bueno».

A sus 39 años, la retirada es algo que persigue a Ibrahimovic, cada día más cerca de un momento que según dice, le genera temor, le asusta: «Para todos los jugadores, es muy difícil retirarse. Durante tu carrera, estás programado. Todos los días te levantas, desayunas, entrenas, terminas de entrenar, y luego alguien te cuida, te preparamos el almuerzo, vienes a casa, descansas, pasas el rato con tu familia o lo que sea, y al día siguiente es lo mismo. Pulsas «repetir». Estamos programados en nuestras cabezas. Y han pasado veinte o veinticinco años para mí. El día que te detienes, la primera mañana, te despiertas y te dices: «¿Qué diablos estoy haciendo ahora?» Ya no estás programado y estás entrando en un nuevo capítulo en tu vida. Y eso me asusta. Pero todavía no ha llegado, no quiero pensar en eso. Cuando eso suceda lo haré».