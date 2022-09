Rafa Nadal habló sobre sus lágrimas en la despedida de Roger Federer y dejó claro que incluso se volvió a emocionar cuando llegó a la habitación del hotel. El tenista español habló sobre todas las emociones vividas el pasado viernes en el O2 de Arena y además contó varias anécdotas vividas durante la carrera de los dos mejores tenistas de la historia.

Emoción

«Soy una persona sensible, y cuando ves así a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse, aunque se me fue un poquito de las manos. Cuando llegué a mi habitación, me volví a emocionar. Pero por lo que se vivió en aquella noche, fue difícil no emocionarme».

¿Reflejado con su retirada?

«Nada, cero. Sé que el momento de mi retirada llegará dentro de ‘x’ o de ‘x’ más un poquito, pero con 36 años y medio estamos en la recta final de mi carrera. Pero ahora ni me lo planteo ni me lo quiero plantear. Mi emoción no era culpa de eso, sino por el aprecio que siento hacia Federer».

Pareja en la Rod Laver

«Él me lo dijo diez días antes de anunciarlo pero no sabía siquiera si podía jugar el dobles, por la rodilla. Emplazamos la conversación a una semana después, y él también sabía que yo, por mi situación, no puedo estar mucho tiempo fuera de casa. Lo único que le pude decir es ‘confírmame que vas a jugar para gestionarlo todo, y por poco que pueda, estaré contigo, juegues o no juegues’», relató en una entrevista concedida a la Cope.

Elegancia

«En la Historia, no se ha visto a nadie hacerlo de forma tan elegante, tan majestuosa. Ganar tanto y tan bonito va a ser difícil de repetir».

Emoción… en Roland Garros

«Fue en Roland Garros, en 2009. Yo no quería que Roger ganara porque yo tenía opciones de ser el número 1, pero había sido capaz de ganarle en 2005, 2006, 2007 y 2008. Creo que alguien que está tan cerca, merecía ganar. Y cuando termina esa final, lloré, me emocioné por lo que suponía para él ganar Roland Garros y en Grand Slam».