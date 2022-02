Rafa Nadal mostró su opinión acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. «En el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras» y deseó que termine «lo antes posible» y con «los menos afectados y las menores pérdidas posibles». Además, el español explicó las dificultades que pasó durante su encuentro ante Tommy Paul en los cuartos de final de Acapulco. Nadal sufrió de nuevo por la humedad y ello le complicó el encuentro, pero terminó sellando el billete a las semifinales para medirse a Daniil Medvedev.

Rafa Nadal atendió a los medios de comunicación tras sellar el billete a sus quintas semifinales en el Abierto Mexicano de Acapulco, después de ganar a Tommy Paul (6-0 y 7-6). El español se mostró muy satisfecho con el nivel ofrecido en el primer set y explicó dónde estuvo el problema en el segundo set, que se alargó hasta el tiebreak y que alcanzó la hora y media de juego.

«El primer set ha sido uno de los mejores que he jugado en mucho tiempo. Ha sido fantástico en todos los sentidos. No existe la perfección en ningún caso, pero teniendo en cuenta lo que yo puedo hacer, he estado cerca. He hecho todo bien. He jugado muy fluido, hacía bingo en todas las ideas que se me ocurrían», explicó Nadal sobre el rosco que le endosó a Paul, el segundo que consigue esta semana en Acapulco.

Sin embargo, el segundo set se le complicó y necesitó jugar el tiebreak después de varias pérdidas de servicio a un lado y otro de la red. «A veces cuando juegas un set así, es lógico que se pueda complicar el inicio del siguiente. Se me escapaban mis servicios con opciones. No era capaz de consolidarlos», explicó el balear.

La principal dificultad del español estuvo en la fuerte humedad. «Tenía los pantalones mojadísimos, y hasta que me he dado cuenta no he jugado sin bolas en el pantalón. Hasta ese momento he mojado demasiado la bola. Y era mucho más pesada que en el primer set, mi bola no era tan viva, no le hacía daño y he perdido la posición, me he ido para atrás. Y no he traído unos zapatos de reserva, un error. He sufrido, estaba en una pista de patinaje», valoró el español.

«Es un reto jugar contra el número uno»

Nadal fue cuestionado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y el balear no dudó en dar su opinión. «Puedo opinar como ciudadano, no como tenista. No quiero hablar de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea a estas alturas y en el siglo que estamos me parece increíble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos. No lo puedo comprender, ojalá se termine lo antes posible. Que haya los menos afectados posibles, las menores perdidas posibles, que se acabe ya. Son noticias desoladoras, incomprensibles», dijo.

En semifinales, Nadal se reencontrará con Daniil Medvedev, después de la final del Open de Australia. El ruso, además, es desde este jueves el número uno virtual de la ATP, tras la derrota de Djokovic. «Estamos en un torneo completamente diferente, con condiciones diferentes, el rival es de máxima exigencia, muy difícil, número uno del mundo. Ya vimos lo duro que es ganarle en Australia. Está jugando muy bien, soy consciente de que necesito estar a mi cien por cien para tener alguna opción. Estoy con ganas de jugar el partido» dijo Nadal.

«Estar en semifinales con poco tiempo después de Australia, teniendo en cuenta cómo acabé, es una buena noticia haber ganado tres partidos aquí. Y ahora viene un partido muy exigente. Espero estar listo. Me apetece jugarlo. A ver qué sucede», dijo el balear, sin perder de vista su próximo duelo ante el nuevo número uno de la ATP.

Nadal tuvo que emplearse durante dos horas ante Tommy Paul para sellar el billete a la semifinal de Acapulco, un desgaste que no cree que le afecte. «Mis opciones no bajan ni suben por lo que haya pasado hoy. No creo que me haya desgastado físicamente para no rendir mañana. Y tenísticamente a ver qué sucede. Es un partido difícil pero muy bonito de jugar. Contra el número uno es un reto», concluyó el español.