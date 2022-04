Con motivo de la semana del deporte, Rafa Nadal mantuvo una charla sobre valores con un grupo de niños de la Fundación Rafa Nadal en Manacor. El tenista español, campeón de 21 Grand Slams, destacó la importancia del esfuerzo, el espíritu de superación, el respeto o la amistad, entre otros. Además, aseguró que su ilusión a día de hoy es «competir durante el máximo tiempo posible».

La Fundación Rafa Nadal ha contado esta semana con diferentes rostros del mundo del deporte como Teresa Perales, Joaquín, Adriana Cerezo o el propio Rafa Nadal, que han participado en diferentes charlas para hablar de valores con los más pequeños. En su academia en Manacor, el tenista español más laureado de la historia mantuvo una charla con un grupo de niños en la que habló de los valores más importantes en el deporte y, por extensión, en la vida.

“Es muy importante tener objetivos e ilusiones y luchar por esos objetivos y sueños de cuando eres niño. Cuando empezaba a jugar al tenis mi ilusión era, la primera, divertirme. Es importante divertirse, no sólo divertirse con lo que nos gusta, también hay que aprender a divertirse haciendo cosas que de entrada no nos parecen divertidas, hay que encontrar el modo de encontrar la motivación en esas cosas que de entrada no nos gustan tanto», comentaba Nadal bajo la atenta mirada de los niños.

«De pequeño mi ilusión era divertirme y mejorar, mi objetivo siempre fue mejorar. A día de hoy, mi ilusión ha cambiado, por suerte, he conseguido muchos objetivos, pero siempre a uno le quedan objetivos por cumplir y el mío ahora es intentar seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar al tenis, y competir durante el máximo tiempo posible», reconoció Nadal. «Para que eso ocurra sí tengo que hacer sacrificios, me tengo que esforzar. Los deportistas tenemos lesiones, dolores, tenemos que vivir cada día con ello y sólo con una motivación muy grande se consigue superar todos estos obstáculos o complicaciones que nos lleva el deporte de alto rendimiento», decía el tenista, mientras intenta recuperarse para reaparecer cuanto antes en la gira de arcilla.

«Gracias a la ilusión y a tener unos objetivos en mi vida, después de tantos años tengo un buen nivel y sigo compitiendo por las cosas que realmente me motivan y me ilusionan», decía el balear. Además, Nadal se reconoció agradecido por las cosas que le ha permitido vivir el tenis. «Ser agradecidos en esta vida es importante y valorar las cosas buenas que nos pasan, yo he tenido mucha suerte que es poder dedicarme a lo que me gusta y he tenido la suerte de que las cosas me han ido bien», comentó.

«No hay que enfadarse o frustrarse»

Rafa Nadal hizo hincapié en la importancia de buscar superarse y esforzarse cada día, sin atender sólo a los resultados. “Esfuerzo y superación no es exactamente lo mismo, pero está relacionado. Esforzarse día a día te lleva a superarte a ti mismo, cuando uno tiene la capacidad de levantarse, ir a hacer lo que tenga que hacer con ilusión y una capacidad de esfuerzo uno consigue superarse», comentó el de Manacor.

«Superarse consiste en tener la ilusión por mejorar, y a partir de ahí, muchas veces las cosas no salen bien, ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera y ahí es donde aparece ese espíritu de superación, sigo confiando en que con mi esfuerzo y una actitud positiva, quizá dentro de siete días las cosas van a empezar a salir bien. Y eso es lo que es para mí es el espíritu de superación, valorar el esfuerzo diario para conseguir un objetivo final, aunque no sea inmediato. Ese es el camino hacia conseguir un buen espíritu de superación, no enfadarse o frustrarse, sino mantener la ilusión y la positividad de que las cosas van a salir bien si me esfuerzo, y si me esfuerzo voy a encontrar el camino o el objetivo que realmente me hace ilusión», dijo.

La importancia de esforzarse

«Yo intento esforzarme cada día para jugar a tenis mejor. Lo que te da el esfuerzo es la alegría de saber que uno ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible. Hay veces que esforzándose se consiguen los objetivos y otras veces que aunque te hayas esforzado no consigues los objetivos, no llegamos, en mi caso que, aunque me haya esforzado no gane. Pero cuando uno se esfuerza, al final se queda contento de que al menos lo ha intentado, que ha hecho lo que tenía que hacer para que el resultado fuera bueno, después las cosas a veces salen mejor y otras peor, pero si uno no se esfuerza lo que es seguro es que el resultado va a ser malo», dijo Nadal.

«Hoy por cómo avanza el mundo, que todo pasa muy deprisa, nos olvidamos de todo ese camino, de todo el proceso, queremos las cosas aquí y ahora, demasiado rápido. Pero las cosas que realmente valen la pena se consiguen con esfuerzo diario. Todos nos tenemos que esforzar para conseguir las cosas que realmente nos hacen ilusión en esta vida y si no nos esforzamos es muy fácil quedarse en el camino hacia los objetivos de cada uno», finalizó.