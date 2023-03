Nadal hace saltar las alarmas: «No puedo confirmar que jugaré en Montecarlo»

Cuando todo parecía estar encaminado a su regreso a las pistas, Rafa Nadal sorprende con una noticia que no era la esperada en cuanto al proceso de recuperación de su lesión en el psoas iliaco de la pierna izquierda. El tenista balear, que ya había sido anunciado para su regreso a la competición oficial en el Masters 1000 de Montecarlo, por parte de la organización del torneo, puso de nuevo, en duda, su presencia en la competición que se celebra del nueve al 16 de abril, desmintiendo lo que se había dicho días antes.

Nadal compareció en la tarde del lunes en Palma de Mallorca, en un acto de su Fundación, y fue claro a la hora de hablar de sus sensaciones actuales y del estado físico en el que se encuentra, dentro de un proceso de recuperación que no va tan avanzado como se había asegurado por otras vías. Por tanto, la presencia de Nadal en el primer gran torneo de la temporada de tierra batida no está asegurada y también se deja entrever que si Rafa llega listo para la disputa del Masters 1000 de Montecarlo no lo hará en idílicas condiciones, y sí algo justo para estar luchando con los mejores por el título.

«Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo. Si supiera cuando voy a volver, lo diría, pero no lo sé», se sincero Nadal, saliendo al paso de los rumores que ya daban por echa su inscripción y presencia en el Masters 1000 de Montecarlo, que comienza dentro de dos semanas en Mónaco.

«No puedo confirmar que jugaré en Montecarlo, las cosas se van viendo día día. Prefiero decir las cosas cuando la sepa realmente», aclaro Rafa, mandando un recado a la organización del Masters 1000 de Montecarlo, que se había apresurado, días atrás, a dar por hecha la presencia del 11 veces campeón en la edición de 2023 que comienza el próximo 9 de abril.

Nadal, sin competir desde enero

La decisión queda en manos de Nadal y de su cuerpo técnico y médico, que deberá darle el ok definitivo para que su reaparición en el circuito se haga realidad. Cabe recordar que el último encuentro disputado por el tenista balear data del pasado 18 de enero, cuando cedió, visiblemente lesionado, en segunda ronda del Open de Australia ante el norteamericano Mackenzie McDonald. A partir de ahí, el inicio de un largo proceso de recuperación que, al contrario de lo que habíamos imaginado, aún no se encuentra en su fase definitiva.