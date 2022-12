Nadal deja la puerta abierta a una posible retirada en 2024

Rafael Nadal puso el colofón a su gira por el continente americano con un nuevo partido contra Casper Ruud, su compañero de fatigas en este periplo, en México DF. El manacorí venció por 7-6, 6-4, repitiendo un triunfo que se ha producido en todos los encuentros del viaje a excepción de uno, y al término del choque habló ante los medios, dejando entrever que no volverá como profesional a México y dejando en el aire su retirada de cara a la temporada 2024.

Nadal mostró su total agradecimiento al público de México, que llenó la Plaza de Toros de Ciudad de México con más de 30.000 aficionados en sus gradas para el choque de exhibición que midió al balear con Casper Ruud. Rafael, a sus 36 años, optó por esta gira sudamericana a finales de 2022 conocedor de que, con altas probabilidades, no volverá a pisar estos países donde tanto cariño recibe como tenista en activo, por lo que también ha podido servirle de despedida.

En referencia a México, Rafa recordó que tiene una gran conexión con un país al que es probable que no regrese, como él mismo anunciaría más adelante. «Nunca había estado en DF, pero sí en otros lugares del país y la verdad es que no me siento extranjero cuando estoy aquí. Hay tantas cosas que unen a España y México que me siento como en casa y el idioma, obviamente, ayuda. La gente me ha tratado de forma espectacular y me encanta la manera de vida, las ganas que hay de divertirse. Ojalá tenga tiempo para explorar a fondo este país».

Sin embargo fue la siguiente confesión, la que hacía referencia a la temporada 2024, la que realmente sorprendió entre los presentes. «Quiero disfrutar al 100% de mi estancia aquí y del partido ante Ruud, porque muy probablemente sea la última vez que juegue en México. Acapulco 2023 no figura en mis planes y la temporada del 2024 se me antoja muy lejana», avisaba Nadal, quien deja en el aire su retirada de cara al término de la próxima temporada.

Rafa es consciente de su edad, pero como ha resaltado en varias ocasiones en los últimos tiempos, sigue viéndose competitivo y capaz de luchar por grandes éxitos dentro de su calendario limitado. «Para mí lo principal ahora mismo es poder llegar en plenas condiciones físicas a los torneos importantes. Sigo disfrutando del día a día y continúo teniendo metas que me ilusionan a nivel profesional. Voy a intentar alcanzarlas hasta que el cuerpo o la mente digan basta. Por el momento, eso no ha pasado así que tengo ganas de seguir», asegura Nadal.

Nadal y el mejor tenista de la historia

Es una costumbre en los últimos tiempos y en México se repetiría la pregunta a Nadal sobre el mejor de la historia, a lo que Rafa volvería a contestar en la misma línea, aunque, eso sí, acotando la calificación de G.O.A.T. al Big3 –Djokovic, Federer y Rafa–. «Ahora mismo creo que está claro que está entre tres jugadores el debate. Creo que todos tenemos argumentos para poder considerarnos poseedores de ese ‘título’ de mejor de la historia. A mí, personalmente, es algo que no me quita el sueño porque creo que los tres hemos superado todo lo que podríamos haber imaginado conseguir. Con nuestros resultados, hemos llevado este deporte a un escalafón superior y el debate sobre quién es el GOAT es más un tema de la prensa», comentó el tenista español.

El tenista balear finalizaría dejando abierta la posibilidad de regresar a México en otra gira de exhibición, en este caso de la mano de Roger Federer. «Hemos vivido una rivalidad muy bonita y espero que pronto podamos hacer una gira conjunta en la que juguemos uno contra el otro en lugares que no pudieron disfrutar de nuestra historia. México sería un lugar idóneo», deslizó.